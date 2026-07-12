Камионът от катастрофата край Дупница не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата

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П аркираният товарен автомобил с ремарке, в който се блъсна лек автомобил край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движението по пътищата. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи, след като трагичният инцидент отне живота на двама души.

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От полицията уточняват, че разследването продължава, като тепърва ще бъдат изяснени всички обстоятелства около тежката катастрофа. Очаква се органите на реда да предоставят повече информация за причините, довели до фаталния сблъсък.

Инцидентът стана в събота, малко преди разклона за Бобов дол в посока София, непосредствено преди включването към автомагистрала „Струма“.

По първоначални данни лек автомобил се е ударил в паркиран товарен камион с ремарке.

При катастрофата са загинали водачът на автомобила, мъж на около 40 години, и пътникът, който се е возил на предната седалка.

Други трима души са пострадали. Сред тях е 17-годишно момиче, което е с тежки травми. Заради сериозното му състояние то беше транспортирано с медицински хеликоптер до столичната УМБАЛ „Света Анна“, където лекарите продължават борбата за живота му.

Шофьорът на товарния автомобил не е пострадал. По неофициална информация той не се е намирал в кабината на камиона по време на удара, но тази информация все още не е потвърдена от разследващите.

Една от версиите, по които се работи, е дали инцидентът е резултат от движение с несъобразена или висока скорост, но към момента от МВР не коментират причините за катастрофата.

Тежките пътни инциденти по автомагистрала „Струма“ и прилежащите ѝ участъци продължават да бъдат сред най-сериозните предизвикателства за пътната безопасност в страната. Разследването по случая продължава, като предстои назначаването на автотехнически експертизи, които да установят точния механизъм на катастрофата.