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Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони

На 12 юли православните християни отбелязват Шестата неделя след Петдесетница и отдават почит на един от най-обичаните съвременни светци – преподобни Паисий Светогорец

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 07:59
Църквата почита свети Паисий Светогорец – монахът, чиито думи вдъхновяват милиони
Източник: iStock photos/Getty images

Н а 12 юли Българската православна църква отбелязва Шестата неделя след Петдесетница, а заедно с това почита паметта на свети Паисий Светогорец – един от най-почитаните православни подвижници на XX век, чиито духовни наставления продължават да вдъхновяват вярващи по целия свят.

Смятан за пример на смирение, милосърдие и безрезервна вяра, светецът посвещава живота си на молитва и служение на хората. Хиляди поклонници посещават гроба му всяка година, а книгите с неговите беседи са преведени на десетки езици.

  • От Кападокия до Света гора

Свети Паисий Светогорец е роден през 1924 г. в Кападокия, в днешна Турция, с името Арсений. Кръстен е от свети Арсений Кападокийски, който пророчески пожелал момчето да продължи духовното му дело.

Само две години по-късно, след принудителното изселване на гръцкото население от Мала Азия, семейството му се установява в град Коница, Северна Гърция.

Още като дете Арсений проявява дълбока вяра. Макар да завършва само начално образование, той не спира да чете Светото Евангелие и житията на светците. За да помага на близките си, усвоява дърводелския занаят – професията, която според християнската традиция упражнява и Иисус Христос.

  • Пътят към монашеството

Желанието му да стане монах е прекъснато от Втората световна война и последвалата Гражданска война в Гърция, през които отбива военната си служба.

След уволнението си заминава за Света гора, но заради тежкото финансово положение на семейството временно се връща, за да работи като дърводелец.

През 1953 г. окончателно се установява в Атон. Първоначално постъпва в строгия манастир „Есфигмен“, където приема монашеското име Аверкий. По-късно се премества в манастира „Св. Филотей“, а през 1956 г. приема великата схима – най-високата степен в православното монашество – и получава името Паисий.

В следващите години живее както в Света гора, така и край Коница, където посвещава времето си на духовно наставничество и подкрепа на местните хора.

  • Отшелник, когото търсят хиляди

За известно време свети Паисий живее като отшелник в планината Синай, но суровите условия се оказват непосилни за здравето му и той се завръща в Света гора.

Там се установява в малка монашеска килия, където води изключително скромен живот. Именно там започват да го посещават хиляди хора – миряни, монаси, свещеници и дори епископи – в търсене на духовен съвет, утеха и отговори на житейските си въпроси.

С течение на времето той се превръща в един от най-разпознаваемите духовници на православния свят. Неговите кратки, но проникновени поучения за вярата, семейството, страданието, смирението и любовта към ближния и днес се четат от милиони вярващи.

  • Канонизиран едва две десетилетия след смъртта си

В последните години от живота си здравето на стареца сериозно се влошава. Той прекарва дълги периоди между болниците и манастира „Св. Йоан Богослов“ в Суроти, край Солун, където се упокоява на 12 юли 1994 г.

Две десетилетия по-късно, през 2015 г., Вселенската патриаршия официално го причислява към лика на светиите.

Днес свети Паисий Светогорец е сред най-почитаните съвременни православни светци. Неговите книги се преиздават в десетки държави, а животът му е пример за смирение, безкористна любов към хората и непоколебима вяра.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
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