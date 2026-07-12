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Най-модерните цветове за летен педикюр

От нежни неутрални тонове до смели и драматични цветове - това са 15-те нюанса, които доминират през лятото

12 юли 2026, 07:22
Най-модерните цветове за летен педикюр
Източник: Thinkstock

Л ятото е сезонът на сандалите, плажните разходки и ярките цветове, а добре поддържаният педикюр се превръща в един от най-забележимите акценти във визията. Макар всяка година да се появяват нови тенденции, някои нюанси неизменно остават сред фаворитите както на модните експерти, така и на световните знаменитости.

От нежни неутрални тонове до смели и драматични цветове - това са 15-те нюанса, които доминират през лятото.

  • Яркорозово

Наситеното розово е идеален избор за тези, които искат педикюрът им да привлича вниманието. Цветът стои чудесно както с ярки летни тоалети, така и с неутрални визии и подчертава красивия летен тен.

Източник: Thinkstock
  • Наситено черно

Макар черното да се свързва по-често със студените месеци, през последните години то се наложи като модерна алтернатива и за лятото. Контрастът между тъмния лак и откритите обувки създава елегантен и изискан ефект.

  • Сатенено бяло

За разлика от плътното снежнобяло, сатененото бяло има по-мек и леко прозрачен завършек. То придава изчистена визия и се комбинира лесно с всякакъв стил.

Източник: Thinkstock
  • Коралово

Кораловите нюанси остават класика за летния сезон. Те придават свежест, подчертават загорялата кожа и носят настроение, независимо дали сте на морето или в града.

  • Класически френски педикюр

Френският педикюр никога не излиза от мода. Изчистеният му вид го прави подходящ както за ежедневието, така и за официални поводи, а освен това подхожда на всякакъв тип обувки.

Източник: Thinkstock
  • Виненочервено

Дълбоките винени тонове придават усещане за лукс и елегантност. Макар често да се възприемат като есенни, през лятото те изглеждат особено впечатляващо върху загоряла кожа.

  • Телесни нюанси

Нюд цветовете са идеални за любителите на минимализма. Те създават естествена визия, издължават оптически ноктите и се съчетават без усилие с всеки гардероб.

Източник: istock
  • Черешово бордо

Този богат нюанс съчетава червено и тъмно бордо в един изключително стилен цвят. Подходящ е за хора, които търсят нещо различно от класическото червено, но не искат прекалено екстравагантен педикюр.

  • Бонбонено розово

По-меката версия на яркото розово носи романтично и свежо излъчване. Цветът е сред предпочитаните за летните ваканции и се комбинира отлично с пастелни дрехи.

Източник: istock
  • Прозрачен лак

Понякога най-доброто решение е естествената красота. Прозрачният топ лак подчертава добре оформените нокти и създава усещане за чистота и поддържан вид.

  • Наситено лилаво

Лилавите нюанси предлагат интересна алтернатива на традиционните летни цветове. Те изглеждат модерно и придават характер на всяка визия.

  • Люляково

Нежното люляково съчетава свежест и елегантност. Това е един от пастелните цветове, които стоят еднакво добре както на светла, така и на по-тъмна кожа.

  • Шоколадовокафяво

Топлите кафяви тонове продължават да бъдат актуални и през лятото. Те създават естествено излъчване и се вписват отлично в тенденцията към земните цветове.

  • Класическо бяло

Белият педикюр остава един от най-предпочитаните избори за горещите месеци. Цветът изпъква красиво върху загоряла кожа и се съчетава безупречно с всякакви летни обувки.

  • Класическо червено

Няма сезон, в който червеното да не бъде актуално. То е символ на увереност, женственост и стил и продължава да бъде един от най-сигурните избори за перфектен педикюр.

  • Как да изберете подходящия цвят?

Специалистите съветват при избора на педикюр да се съобразите не само с актуалните тенденции, но и с личния си стил, цвета на кожата и обувките, които носите най-често през лятото. Добре подготвените нокти, оформените кожички и качественият топ лак са също толкова важни, колкото и самият цвят, тъй като гарантират красив и дълготраен резултат.

Независимо дали предпочитате минималистичен педикюр или смели цветове, лято 2026 предлага достатъчно разнообразие, за да откриете нюанса, който най-добре подчертава вашия стил. Матовите, сатенените и силно гланцирани покрития също остават актуални, което дава още повече възможности за индивидуален прочит на сезонните тенденции.

Източник: Vogue    
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