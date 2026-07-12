12 юли: Когато релсите пречупиха времето

В горещия следобед на 12 юли 2014 година рутинното пътуване по една от най-натоварените жп линии в България се превърна в истински кошмар, а малката гара Калояновец стана синоним на трагедия.

Всичко започва съвсем обикновено. Бързият влак № 8601 потегля от Централна гара София с крайна дестинация Варна. На борда са над 150 пътници – семейства, отиващи на море, студенти, прибиращи се у дома, хора, унесени в разговори или вперили поглед в летния пейзаж зад прозореца.

Никой от тях не подозира, че след броени часове животът им ще зависи от секунди и от дебелината на една стоманена обшивка.

Секунди преди удара

Часовникът показва точно 15:17 ч. Влакът наближава старозагорското село Калояновец. По ирония на съдбата, този участък от трасето е напълно обновен и модернизиран малко преди инцидента, позволявайки по-високи скорости. Композицията се движи с близо 100 километра в час.

При навлизането в гарата обаче влакът трябва да извърши отклонение по трети коловоз – маневра, която изисква драстично намаляване на скоростта до 40 километра в час. Вместо това локомотивът връхлита стрелките със съкрушителна сила. Последвалият тътен е оглушителен.

Мощната машина излиза от релсите, повлича след себе си първите четири вагона, забива се в недостроена гарова постройка и се обръща на една страна. Земята под Калояновец се разтресва, а секунди след това тишината е прорязана от викове за помощ и стонове на ранени.

Изкуството да оцелееш сред ламарините

Реакцията на местните хора и спасителните екипи е мигновена, но гледката, която се разкрива пред очите им, е апокалиптична. Локомотивът е буквално смачкан, а първият вагон е сгънат на две. Пътниците вътре преживяват истински ад – багажи, стъкла и метални отломки летят във всички посоки.

Въпреки паниката и шока, по-леко пострадалите започват сами да си помагат, проправяйки си път през счупените прозорци. Линейки от Стара Загора и околните населени места пристигат под воя на сирени, а лекарите влизат в денонощна битка за живота на ранените.

Повече от 15 души са хоспитализирани с тежки травми, фрактури и прорезни рани. За съжаление, в най-предната част на композицията съдбата вече е казала своята тежка дума. На място загива главният машинист на влака – 38-годишният Венко Тодоров. Неговият колега и помощник-машинист оцелява по чудо, но остава заклещен под отломките с часове, преди спасителите да го извадят.

Разследването и раните на времето

В дните след 12 юли медийното пространство е окупирано от въпроси. Как на чисто нов, модернизиран участък може да се случи подобна катастрофа? Започва дълго, сложно и изтощително разследване, което се превръща в съдебна сага, продължила с години. Официалните експертизи и институциите се изправят пред две основни версии – внезапна техническа неизправност в сигнализацията на гарата или човешка грешка.

В крайна сметка съдът постановява, че основната причина за трагедията е превишената скорост и неправилното разчитане на светлинните сигнали от страна на локомотивната бригада.

Помощник-машинистът Христо Тиляшев получава ефективна присъда, въпреки че защитата и железопътните синдикати дълго време оспорват заключенията, сочейки пропуски в автоматизираните системи за безопасност, които е трябвало да спрат влака автоматично.

Когато българите погледнаха към Рим, за да спасят вярата си

Във вековната ни история има мигове, в които отчаянието се превръща в държавническа мъдрост, а дипломацията изпреварва оръжията – епохата, в която нашият народ трябваше да се бори на два фронта: срещу политическия потисник в лицето на Османската империя и срещу духовния асимилатор в лицето на Цариградската гръцка патриаршия.

Точно в това размирно време, през лятото на 1859 г., малкият но горд македонски град Кукуш се превърна в епицентър на събитие, което разтърси Балканите и принуди Великите сили да чуят българския глас.

На 12 юли кукушани извършиха немислимото за времето си: те отправиха официална петиция до папа Пий IX с молба да бъдат приети под крилото на Римокатолическата църква. Това не беше акт на религиозна колебливост или предателство към предците. Това беше вик за оцеляване, дързък геополитически ход, който промени хода на църковно-националната ни борба.

Духовният ярем на Фенер

За да разберем защо православните българи в Кукуш решиха да потърсят римския епископ, трябва да погледнем към задушаващата атмосфера на епохата. В средата на XIX в. Гръцката патриаршия в Истанбул (известна като Фенер) провежда брутална политика на елинизация.

Българският език в църквите и училищата е забранен, свещениците ни са преследвани, а на тяхно място се назначават гръцки владици, които гледат на българското население единствено като на източник на данъци.

Кукуш – икономически силен и буден град, родното място на десетки просветители – отказва да се примири. Гражданите изгонват омразния гръцки владика Мелетий и настояват за богослужение на роден език. Отговорът на Патриаршията е безпощаден: клевети пред османските власти, затвори и заплахи за пълно унищожение на българското просветно дело.

Изправени до стената, без подкрепа от православна Русия, която по това време твърдо брани целостта на Патриаршията, кукушани осъзнават, че се нуждаят от мощен съюзник на Запад. И го откриват в лицето на Ватикана и Франция.

Писмата до Ватикана: „Приемете ни такива, каквито сме“

Идеята за уния с Рим не е нова, но Кукуш я превръща в реално политическо оръжие. На 12 юли 1859 г. първенците на града съставят и подписват историческото прошение до папа Пий IX. В този документ българите поставят ясни и категорични условия, които показват колко силно е било националното им самосъзнание.

Те заявяват готовността си да признаят върховенството на папата, но изискват в замяна нещо непреклонно: запазване на източния (православен) църковен обред, правото да служат изцяло на български език, правото сами да избират своите духовни пастири и училищата им да останат чисто български.

Кукушани търсят „политически чадър“ срещу фанариотите, без да променят нито една запетая от вековните си традиции. Петицията е изпратена чрез френския консул в Солун, а новината отеква като гръм в Цариград. Българският лъв показва ноктите си не на бойното поле, а на дипломатическата маса.

Прах в очите на империята и триумфът на една кауза

Ефектът от кукушката петиция е поразителен. Руската дипломация изпада в паника, че ще изгуби влиянието си над славяните на Балканите, и веднага принуждава Патриаршията да направи отстъпки. За първи път от векове Фенер е принуден да отстъпи пред българите – в Кукуш е назначен владика, който владее български език (Партений Зографски), а правото на родно слово в църквите е частично признато.

Макар че по-късно по-голямата част от кукушани се завръщат към православието, след като постигат целта си, Кукушката уния от 1859 г. изиграва ролята на мощен катализатор. Тя доказва на Високата порта и на света, че българският църковен въпрос не е обикновен вътрешен спор, а борба на една нация за независимост. Този устрем кулминира единадесет години по-късно, през 1870 г., с учредяването на Българската екзархия.

Още събития на 12 юли:

1543 г. – Крал Хенри VIII сключва брак с Катрин Пар – своята шеста и последна съпруга.

2005 г. – Принц Албер II е коронясан за княз на Монако

Родени:

100 г. пр Хр. – роден е Гай Юлий Цезар – римски държавник

1884 г. – роден е Амедео Модиляни, италиански художник

1904 г. – роден е Пабло Неруда, чилийски поет

1945 г. – роден е Димитър Пенев, български треньор

1978 г. – родена е Мишел Родригес, американска актриса

Починали: