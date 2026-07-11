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Джорджина Родригес стартира собствена марка за дрехи и изненада съпругата на Меси с подарък

Испанската инфлуенсърка дебютира на модната сцена с бранда MIMOA, съчетаващ спортна визия и елегантност

Александър Костадинов Александър Костадинов

11 юли 2026, 20:03
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Съперничеството между Кристиано Роналдо и Лионел Меси отдавна е напуснало пределите на футболния терен и владее страстите на милиони фенове по света. Техните половинки обаче показват, че не се интересуват от тези битки и демонстрират топли отношения, напълно противоположни на спортната конкуренция.

Джорджина Родригес, модел, инфлуенсър и партньорка на португалската звезда, направи поредната успешна стъпка в света на бизнеса, доказвайки, че нейната кариера се развива напълно независимо от тази на Кристиано. Испанката стартира своя собствена марка за дрехи, наречена MIMOA, която обещава да бъде отражение на личния ѝ стил и предпочитанията ѝ към спортното облекло. Брандът комбинира спортна визия и елегантност за ежедневието, като колекцията е създадена, за да бъде универсален и изискан спътник в натоварения ден на всяка жена.

Всичко започва на 4 май, когато Джорджина се появява в хотел преди бляскавото събитие Мет Гала (Met Gala), облечена в комплект на все още необявената марка. Този ход незабавно предизвика огромен международен интерес и любопитство. От този момент медийният шум около проекта не спря да расте, а официалната страница на MIMOA в социалните мрежи натрупа над 25 000 последователи още преди официалния старт на продажбите.

Като част от популяризирането на своя бизнес, Джорджина Родригес реши да изпрати няколко модела от колекцията си на съпругата на Лионел Меси – Антонела Рокуцо. Този жест ясно показва, че за жените на двамата футболни титани споровете остават само на терена и между двете дами няма и следа от вражда. Антонела отговори подобаващо на подаръка, като публикува история (стори) в социалните мрежи, с която публично благодари на испанската предприемачка за красивия жест.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Александър Костадинов
Джорджина Родригес Антонела Рокуцо Кристиано Роналдо Лионел Меси MIMOA мода спортно облекло бизнес футбол социални мрежи
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