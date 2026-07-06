Тръмп забърка нов скандал, ФИФА взе безпрецедентното решение след разговор с него

Ч асове преди осминафиналния сблъсък между САЩ и Белгия на Мондиал 2026 ФИФА предизвика сериозни полемики с решение, свързано с наказанието на нападателя Фоларин Балогун.

Световната футболна централа временно спря изпълнението на санкцията на американския национал, който беше изгонен с директен червен картон в двубоя срещу Босна и Херцеговина. Така Балогун ще бъде на разположение на селекционера Маурисио Почетино за ключовия осминафинал срещу Белгия.

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Балогун беше сред основните фигури в състава на САЩ в груповата фаза, като реализира три гола в първите три мача. В срещата с Босна и Херцеговина той получи червен картон в 64-ата минута при резултат 1:0, след грубо нарушение срещу Тарик Мухаремович. Първоначално реферът не отсъди нарушение, но след намеса на ВАР прегледа ситуацията и изгони нападателя.

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Въпреки това САЩ удържаха преднината си и спечелиха мача с 2:0, макар да играха с човек по-малко.

След двубоя селекционерът Маурисио Почетино и самият Балогун изразиха несъгласие с решението. Нападателят заяви, че контактът е бил неизбежен и че според него жълт картон е щял да бъде по-справедливо наказание.

Политически реакции и натиск

Случаят предизвика и политически отзвук в САЩ. Държавният секретар Марко Рубио коментира, че подобни наказания трябва да подлежат на обжалване, което допълнително засили дискусията около решението на съдиите и футболните органи.

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Междувременно журналистът Бен Джейкъбс съобщи за неофициален контакт между представители на Белия дом и президента на ФИФА Джани Инфантино. Допълнителни реакции предизвика и публикация на Доналд Тръмп в социалните мрежи, в която той приветства решението на футболната централа.

Официално решение на ФИФА

ФИФА потвърди, че наказанието на Балогун се спира на основание член 27 от Дисциплинарния кодекс на организацията, който позволява условно отлагане на санкции.

„Съгласно член 27 от Дисциплинарния кодекс автоматичното наказание на Фоларин Балогун се спира за изпитателен срок от една година“, се посочва в официалното становище.

Ако в този период играчът извърши ново сходно нарушение, наказанието ще бъде активирано.

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Реакции и напрежение

Решението на ФИФА предизвика разделени реакции в футболните среди. Част от анализаторите поставят под въпрос независимостта на дисциплинарната процедура, докато други определят решението като допустимо според правилника.

От Белгийската футболна федерация засега няма официална реакция, но се очаква позицията ѝ да бъде ключова преди предстоящия мач.

Историческият прецедент: Натискът на Бразилия през 1962 г.

Решението на ФИФА да спре наказанието на Балогун не просто предизвика скандал, но и извади от архивите един от най-големите прецеденти в историята на световните финали. До този момент единственият случай, в който червен картон на Мондиал не води до пропуск на следващия мач, датира от далечната 1962 година в Чили, а главно действащо лице е бразилската легенда Гаринча.

На полуфинала срещу домакините от Чили, спечелен от „селесао“ с 4:2, умореният от постоянни грубости Гаринча губи самообладание в 83-ата минута и отвръща на провокация, ритайки чилийския защитник Еладио Рохас. Перуанский рефер Артуро Ямасаки не се колебае и го изгонва от терена. По тогавашните правила червеният картон не носи автоматична санкция, но Дисциплинарната комисия на ФИФА има пълното право – и задължение по правилник – да спре суперзвездата за финала срещу Чехословакия.

Това, което следва обаче, е невиждана дотогава дипломатическа и политическа офанзива зад кулисите. Правителството на Бразилия задейства всички възможни лостове. В кампанията се включва лично премиерът на страната Танкредо Невес, който изпраща официална телеграма до ФИФА с настояване за „спортна справедливост“.

Натискът е толкова масивен, че дори президентът на Чили – Хорхе Алесандри – се подписва под петиция с молба Гаринча да играе, за да не се ощетява публиката на финала. В крайна сметка решаващ се оказва страничният съдия от Перу, Естебан Марино. След сериозни совалки и „покана“ от футболните шефове, той мистериозно напуска Чили преди заседанието на комисията и не вписва инцидента в официалния си доклад.

Лишена от писмени доказателства и ключово свидетелско показание, ФИФА се предава под политическия натиск и налага на Гаринча единствено „мъмрене“. Бразилецът излиза във финала, прави изключителен мач и извежда страната си до втора поредна световна титла.

Точно 64 години по-късно, американската дипломация и юридическите вратички в Член 27 от Дисциплинарния кодекс превърнаха Фоларин Балогун във втория футболист в историята, който „надхитри“ червения картон по пътя към финалите.