Тръмп е увеличил богатството си с милиарди като президент. Експерт: Възникват сериозни въпроси за конфликт на интереси

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е увеличил личните си приходи до около 2,2 млрд. долара през първата година от втория си мандат. За сравнение, през 2024 г. – последната година преди да се завърне в Белия дом – приходите му са били около 620 млн. долара, показва анализ на The New York Times.

Според BBC никой американски президент досега не е увеличавал личното си богатство толкова значително, докато е заемал най-високия държавен пост.

Тези данни предизвикаха нов дебат дали държавният глава не се намира в конфликт на интереси, особено предвид активното му участие в криптовалутния сектор.

„Тръмп наруши една дългогодишна традиция“

Лаура фон Даниелс, експерт по американска политика, посочва, че от десетилетия американските президенти доброволно се дистанцират от личните си бизнес интереси, докато са на власт.

По думите ѝ тази практика се утвърждава след управлението на президента Ричард Никсън и последвалия скандал „Уотъргейт“.

„Президентите или са се отказвали от пряк контрол върху бизнеса си, или са прехвърляли управлението на активите си на независими лица. Това не е било законово изискване, а въпрос на политическа етика“, обяснява тя, цитирана от DW.

Според експертката Доналд Тръмп е отказал да направи това, аргументирайки се, че по време на първия си президентски мандат подобен подход му е донесъл сериозни финансови загуби.

Над 1 млрд. долара от криптовалути

Най-голям принос за увеличаването на приходите на Тръмп имат криптовалутните му проекти.

По оценки, само през 2025 г. те са му донесли над 1 млрд. долара.

Именно тук според Лаура фон Даниелс възниква най-сериозният етичен въпрос.

„Президентът управлява Съединените щати в момент, когато страната за първи път създава цялостна регулация на криптовалутите и стейбълкойните. Той и неговата администрация оказаха значително влияние върху този процес чрез закона Genius Act. Това създава очевиден конфликт на интереси“, смята тя.

Експертката обръща внимание и на друго решение на администрацията.

Според нея Тръмп е блокирал идеята за създаване на дигитална валута на Федералния резерв, като вместо това е подкрепил развитието на частните стейбълкойни.

„Освен че обяви т.нар. криптореволюция, той създаде и национален крипторезерв. По старите етични стандарти действащ президент не би трябвало да развива собствен бизнес именно в сектора, който сам регулира“, посочва фон Даниелс.

Семейният бизнес също печели

Според нея благоприятната регулаторна среда е помогнала и на компанията World Liberty Financial, в която участие имат синовете на Доналд Тръмп, както и наследниците на специалния му пратеник Стив Уиткоф.

Експертката обаче подчертава, че доказването на пряка връзка между политическите решения и финансовите ползи е изключително сложен юридически процес.

„Подобни случаи се установяват трудно. Това е работа на прокуратурата и съдебната система. Тръмп често тества границите на закона, а според някои анализатори дори ги преминава“, казва тя.

Мемекойнът $TRUMP и загубите за инвеститорите

Особено внимание предизвика и мемекойнът $TRUMP.

Според The Wall Street Journal президентът е реализирал около 635 млн. долара приходи само от продажбата на тази криптовалута.

В същото време изданието посочва, че приблизително две трети от инвеститорите, закупили токена, са претърпели финансови загуби.

На въпрос дали това може да се разглежда като измама, Лаура фон Даниелс е предпазлива.

„Още от самото начало беше ясно, че мемекойнът е изключително спекулативен актив и не е обезпечен с реална стойност, както например стейбълкойните“, казва тя.

В същото време експертката припомня, че Доналд Тръмп и преди е бил обвиняван в подвеждащи бизнес практики.

Като пример тя посочва ремонта на ледената пързалка в нюйоркския Сентръл парк, който дълго време беше представян като финансиран лично от Тръмп, докато впоследствие стана ясно, че средствата са осигурени от общината, а неговата компания е изпълнила проекта.

„Може да се каже, че това е част от политическия му стил – многократно да заблуждава избиратели и представители на бизнеса. Но ако негови поддръжници решат да купуват мемекойните му, те го правят на собствен риск. Остава обаче етичният въпрос дали президентът на САЩ изобщо трябва да насърчава подобни инвестиции“, коментира тя.

Ще има ли разследване

През последните месеци все по-често се отправят обвинения, че Тръмп използва президентската институция за лично обогатяване.

Според Лаура фон Даниелс подобни твърдения могат да бъдат потвърдени единствено чрез съдебно разследване.

„Ако се докаже, че президентът е предоставял вътрешна информация или е използвал служебното си положение в полза на семейните си компании или бизнес партньори, това би представлявало престъпление. Засега няма публично известни доказателства за подобни действия“, подчертава тя.

Експертката очаква американските институции да започнат проверки.

„Мисля, че ще има разследвания и много юристи ще търсят доказателства. Но знаем още от първия мандат на Тръмп, че институциите и хората, които се опитваха да разследват него или компаниите му, бяха подлагани на силен политически натиск“, казва тя.

Според нея подобен сценарий е вероятен и сега.

„Тръмп традиционно определя подобни разследвания като „лов на вещици“ и реагира изключително агресивно срещу тях. Освен това решението на Върховния съд на САЩ, което значително разширява президентския имунитет за действия, извършени в качеството му на държавен глава, допълнително усложнява евентуални съдебни процедури срещу него“, заключава Лаура фон Даниелс.