Рязък обрат във времето: Гръмотевични бури обхващат голяма част от страната

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С лед слънчевото начало на деня в неделя времето ще стане по-динамично. От сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната, ще се развива купесто-дъждовна облачност, като на много места се очакват краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони – от юг-югоизток. Максималните температури ще останат типично летни – между 29 и 34 градуса, а в София около 29 градуса, съобщават от НИМХ.

По морето – повече слънце и спокойно море

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, като по-съществено увеличение на облачността се очаква едва в края на деня по северното крайбрежие.

Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода ще е 23–25 градуса, а вълнението – 1–2 бала, което създава добри условия за плаж.

Следобедни бури и в планините

В планинските райони също ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни превалявания и гръмотевични бури.

По високите части на Рила и Пирин вятърът ще бъде силен от запад-северозапад. Температурите ще достигнат около 23 градуса на 1200 метра и около 15 градуса на 2000 метра надморска височина.

Какво време ни очаква в началото на новата седмица

В понеделник времето в Западна България ще бъде предимно слънчево. В Източна България и планинските райони следобед отново ще се развива купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили, а максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

Във вторник валежите почти навсякъде ще спрат. Очаква се предимно слънчево време с временни увеличения на облачността следобед, но вероятността за дъжд ще бъде малка. Температурите ще се повишат с още един-два градуса, а времето отново ще придобие типично летен характер.

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