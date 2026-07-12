Свят

Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани

Най-мащабната спасителна операция се е провела в района на Лестървил, където около 200 души, повече от половината от които деца, са били блокирани в летен лагер

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 08:37
Наводненията в Мисури взеха жертва, стотици са евакуирани
Източник: AP/БТА

П роливни дъждове предизвикаха внезапни и тежки наводнения в американския щат Мисури, които доведоха до смъртта на една жена и наложиха спешни евакуации на стотици хора. Мащабната метеорологична система засяга и няколко съседни щата, където властите също издадоха предупреждения.

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Според информация на "Асошиейтед прес" една жена е била открита мъртва в резултат на бедствието. Най-мащабната спасителна операция се е провела в района на Лестървил, където около 200 души, повече от половината от които деца, са били блокирани в летен лагер и евакуирани по въздух с хеликоптери „Блек хоук“.

Страшни наводнения в САЩ, много жертви

  • Мащаб на бедствието и реакция на властите

В окръг Рейнолдс се е наложила евакуацията на още между 20 и 30 души, след като покривът на сграда, в която са потърсили убежище, се е срутил, съобщава BTA World. Придошлите води на реки и потоци са отнесли участъци от пътища, което е направило много от тях непроходими и е затруднило спасителните операции.

  • Регионален обхват на бурите

Националната метеорологична служба на САЩ съобщи, че екстремните климатични явления обхващат обширен район, простиращ се от планините Озрак в южната част на Мисури до речните долини в щатите Охайо и Тенеси. Според службата, цитирана от NOVA, бурите могат да донесат ураганни ветрове и да предизвикат още наводнения.

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В източната част на Тенеси вече са затворени пътища и има прекъснати далекопроводи. Властите в щати като Кентъки и Западна Вирджиния също предупредиха жителите да търсят убежище на по-високи етажи поради опасност от заливане. Службата за реакция при кризисни ситуации на Мисури предупреди, че дори след преместването на бурите на юг, рискът от нови наводнения остава висок, тъй като нивото на водата в някои райони вече е между 15 и 30 сантиметра.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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