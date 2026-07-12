След украинските удари Русия обяви, че възстановява доставките на горива в Крим

Н азначените от Москва власти в анексирания Крим обявиха, че ситуацията с доставките на горива на полуострова постепенно се стабилизира след седмици на ограничения, предизвикани от проблеми със снабдяването.

Според информация на Министерството на енергетиката и горивата на т.нар. Република Крим, цитирана от ТАСС, горива вече се продават свободно в десетки населени места, включително Симферопол, Феодосия, Евпатория, Керч, Ялта и Алуща.

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Съобщението идва, след като по-рано този месец местните власти въведоха ограничения за продажбата на горива за частни автомобили. Недостигът засегна и обществения транспорт, както и работното време на част от търговските обекти и заведения.

Макар руските власти да говорят за нормализиране на ситуацията, Украйна твърди, че проблемите са пряк резултат от продължаващите ѝ атаки срещу логистичната инфраструктура, използвана за снабдяване на руските войски на полуострова.

През последните седмици Киев засили ударите срещу складове за гориво, железопътни линии, транспортни възли и други стратегически обекти в Крим. Украинските власти определят тези операции като част от стратегията си за отслабване на руската военна логистика и затрудняване на снабдяването на силите, разположени в Южна Украйна.

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Ключова база за руската армия

Анексираният от Русия през 2014 г. Крим има ключово значение за военните операции на Москва след началото на пълномащабната война срещу Украйна през 2022 г. Полуостровът служи като основен логистичен център, през който преминават доставки на горива, боеприпаси и военна техника към руските части на южния фронт.

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Именно заради стратегическата си роля Крим остава сред основните цели на украинските атаки. Киев многократно е заявявал, че ще продължи да нанася удари по военни и логистични обекти на полуострова, който смята за временно окупирана украинска територия.

Въпреки уверенията на назначените от Москва власти, че снабдяването с горива вече се възстановява, ситуацията в региона остава напрегната на фона на продължаващите бойни действия и взаимните удари между Русия и Украйна.