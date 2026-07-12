Свят

Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя

Полицията предупреди за активен стрелец и призова хората незабавно да напуснат района, докато продължава мащабна операция по издирването му

Василена Василева Василена Василева

12 юли 2026, 07:37
Стрелба в Торонто: Двама души загинаха, петима са ранени, издирват нападателя
Източник: iStock Photos

Д вама души бяха убити, а петима ранени при стрелба в Торонто, докато извършителят остава на свобода и е издирван от властите. Инцидентът се случва на фона на поредица от подобни нападения в Канада през последните месеци, което засилва опасенията за обществената безопасност.

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Нападението е извършено вечерта на 11 юли в оживен търговски район на Торонто, където по същото време се е провеждал фестивал на салсата, съобщават местни медии. Градската полиция потвърди за двама убити на място и петима ранени с огнестрелни рани.

  • Отговорът на и издирването

Веднага след инвластите цидента полицията в Торонто публикува предупреждение в социалната мрежа X.

„Има активен стрелец, петима души са открити с огнестрелни рани, а двама са обявени за убити на място. Моля, незабавно напуснете района и следвайте всички инструкции на полицията“, се посочва в официалното съобщение на властите.

По-късно органите на реда съобщиха, че мястото на инцидента е обезопасено, но издирването на въоръжения нападател продължава активно.

Трима души са убити при стрелба в Монреал

  • Контекст на зачестили нападения

Тази стрелба е поредната в серия от насилствени инциденти в Канада напоследък. В края на миналия месец при стрелба в Монреал загинаха двама души, включително полицейски служител, преди нападателят да бъде убит от полицията.

През февруари пък се случи масова стрелба в училище в малкия миньорски град Тъмблър Ридж. Тогава загинаха осем души, а други 27 бяха ранени, преди извършителката да отнеме живота си.

Въоръжени атакуваха мисия на САЩ в Канада

Случаят в Торонто се случва в контекста на зачестили инциденти с огнестрелно оръжие в Канада, което поставя под въпрос традиционно спокойната среда в страната и предизвиква дебати за контрола над оръжията.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Алексей Маргоевски, БГНЕС    
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