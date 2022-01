Най-големите астероиди в Слънчевата система

А стероидите представляват обекти с различни размери, които обикалят около Слънцето. Те са много по-малки от планетите, въпреки че някои от тях имат собствени спътници. Астрономите предполагат, че астероидите са останки от протопланетарния диск, от който преди 4,5 млрд. години са били образувани планетите в Слънчевата система. Голяма част от въпросните обекти се намират в астероидния пояс между Марс и Юпитер, наричан още основен пояс. От следващите редове може да научите кои са петте най-големи астероида, познати на учените:

5. Интерамния

За този астероид, открит през 1910 г. от италианския астроном Виченцо Черули, се знае относително малко. Той има елипсовидна форма, а диаметърът му е приблизително 332 км. Предполага се, че Интерамния е много плътен обект, което означава, че не е изключено някой ден да бъде обявен за планета-джудже. За да се случи това, обаче, е необходимо да бъдат извършени още много проучвания. Освен това, учените смятат, че на астероида има големи количества лед. Един основните проблеми, свързани с по-подробното му изследване, е фактът, че той е изключително труден за наблюдение. Основните причини за това са две – неговата отдалеченост от Слънцето и тъмната му повърхност. Неговата максимална яркост е по-ниска от минималната такава на други големи астероиди като Веста и Церера.

4. Хигия

Хигия несъмнено е един от най-интересните обекти, намиращи се в астероидния пояс между Марс и Юпитер. С диаметър от близо 440 км., редица учени смятат, че той скоро може да бъде обявен за планета-джудже. Изследванията показват, че астероидът е много близо до постигането на т. нар. хидростатично равновесие – състояние, при което определен обем от даден флуид се намира в покой или движение с постоянна скорост. Благодарение на него нашата атмосфера не се разпръсква в космоса и не се свива до тънка и плътна обвивка, разположена непосредствено над земната повърхност.

Хидростатичното равновесие е едно от основните изисквания даден обект да бъде обявен за планета-джудже и доказва, че неговата сферична форма се дължи на собствената му гравитация. Много експерти, обаче, са на мнение, че Хигия всъщност не отговаря на този критерий, тъй като неговата форма е резултат от сблъсък с по-голям космически обект, случил се в далечното минало.

