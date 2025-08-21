Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

К олко време отнема на човек да се адаптира отново към работата след отпуск? Според психолога Добринка Горанова това може да отнеме от 3 дни до една седмица. Всеки човек използва различни механизми за тази цел, но има техники, които със сигурност могат да помогнат, съобщи Pariteni.bg.



Добринка Горанова съветва, при възможност, човек да си разпредели всяка задача за деня във времеви диапазон, за да се избегне протакване на работата във времето и така да се ускори адаптацията.



След отпуск обикновено ставането рано сутрин е една от най-трудните задачи. За справяне с нея се препоръчва в последните няколко дни на почивката да се става час по-рано, а първият работен ден да бъде четвъртък или петък, за да може тялото ни да има повече време да се пренастрои.

Както е нужно време, за да се адаптираме отново към работата, така то се изисква и за адаптация към почивката. Именно заради това една седмица отпуск най-често не е достатъчна.

"Лошото е че много малко хора успяват да направят така че да си вземат отпуск, който е в порядъка на около 4 седмици, защото е доказано, че горе-долу толкова трябва на един човек, 3-4 седмици, за да може наистина напълно да почине и да се възстанови", категорична е психоложката пред БНР.

Често времето в отпуск се използва за вършене на друга лична работа, а много хора дори тогава отговарят на работни обаждания. Това подпомага адаптацията към работата след това, но в такъв случай се губи всякакъв елемент на почивка по време на отпуска, твърди психоложката.