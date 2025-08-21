България

Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен

21 август 2025, 07:02
Комисията по околна среда с извънредно заседание заради водната криза
Д ържавата предприема спешни мерки за справяне с водната криза. Парламентарната комисия по околната среда и водите се събира на извънредно заседание. Редица населени места са на воден режим в разгара на лятото, а нивото на някои язовири остава ниско заради седмиците без сериозни валежи.

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Правителството вече свика Кризисен щаб заради проблема в Плевен. Кабинетът възложи на областния управител на града да докладва всяка седмица.

Плевен на тежък воден режим, експерти чертаят мрачна картина за страната

А Министерството на регионалното развитие работи по изготвяне на подробен устройствен план и инвестиционно проучване за изграждането на язовир „Черни Осъм“, на пречиствателна станция за питейни води, както и на водноелектрическа централа и довеждащ водопровод за справяне с кризата.

Комисията беше свикана по идея на „ДПС- Ново начало”, припомня NOVA.

