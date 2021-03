Сблъсъкът, който ще промени завинаги нашата галактика

В центъра на нашата галактика – Млечния път, както и на нейната съседка Андромеда, има свръхмасивни черни дупки. Те са вплетени в сложен и продължителен космически танц, който ще завърши със сливането им. Това ще стане след няколко милиарда години, като засега учените избягват да правят категорични прогнози за начина, по който ще протече този процес. Ново изследване, обаче, се опитва да хвърли повече светлина върху предстоящото грандиозно събитие.

Astronomers unveil most detailed 3D map yet of Milky Way https://t.co/HrLD0jEsLd — Guardian news (@guardiannews) December 3, 2020

Изчисленията на астрономите сочат, че Млечният път и Андромеда ще се обединят в една гигантска елиптична галактика след около 10 млрд. години. Междувременно, двете черни дупки ще започнат да обикалят една около друга, а 17 млн. години по-късно ще се сблъскат. Малко преди този космически катаклизъм, черните дупки ще излъчат гравитационни вълни със силата на 10 квинтилиона слънца (един квинтилион е равен на 1 000 000 000 000 000 000 или 10 на 18-та степен). Учените отбелязват, че въпросните вълни биха могли да бъдат засечени на разстояние от цели 3,25 млн. светлинни години.

Симулации, извършени през 2006 г., показаха, че е много възможно Слънцето да се окаже в непосредствена близост до центъра на новата галактика. Какво ще се случи с него? Съществуват две възможности. Според едната, Слънцето ще се приближи до двете сливащи се черни дупки и ще бъде изтласкано извън границите на галактиката. Другата възможност е Слънцето да се приближи твърде много до черните дупки и да бъде разкъсано от тяхната гравитация. И в двата случая, бъдещето на Земята и останалите планети от Слънчевата система не изглежда никак розово. Тук трябва да се отбележи, че когато това се случи, Слънцето отдавна ще е изчерпило голяма част от своята енергия и ще се е превърнало в бяло джудже (това ще се случи след 5 – 6 млрд. години).

Последните данни сочат, че Андромеда се приближава към нас със скорост от 116 километра в секунда, отбелязва астрофизикът Рикардо Скиави от университета „Ла Сапиенца“ в италианската столица Рим. Използвайки компютърни симулации, той и колегите му демонстрират как точно ще протече сблъсъкът. Във въпросните симулации е обърнато специално внимание на два важни детайла: гравитационното привличане на двете галактики една към друга и възможността между тях да има известни количества газ и прах.

Досега се предполагаше, че Млечният път и Андромеда ще се сблъскат след около 4 – 5 млрд. години. Според новото изследване, обаче, двете галактики ще се доближат една до друга след 4,3 млрд. години, а едва 6 млрд. години по-късно ще се слеят напълно. „Този процес определено ще е по-продължителен, отколкото предполагахме досега. Изследванията продължават, тъй като все още има много въпроси, на които нямаме отговор“, подчертава астрономът Роланд Ван Дер Марел от Института по космически изследвания в Балтимор.

Milky Way is being ‘twisted and deformed’ after a collision with another galaxy, scientists say

https://t.co/FcIUAmG3Tt — The Independent (@Independent) November 26, 2020

Предстоящият галактически сблъсък всъщност далеч не е нещо уникално. Истината е, че подобни събития се случват сравнително често. Андромеда, например, най-вероятно се е сблъскала поне веднъж с друга галактика в своята история. А докато четете тези редове, Млечният път се сблъсква с няколко галактики-джуджета и постепенно ги „поглъща“. Интересна е и съдбата на М33 (спирална галактика, намираща се в съзвездието Триъгълник). Очакванията са, че няколко милиона години след като Млечният път и Андромеда се слеят, М33 ще се сблъска с новообразуваната галактика. Да се правят изчисления за събития, които ще се случат след толкова много време, е почти невъзможно, така че учените не отхвърлят и възможността М33 да бъде „изхвърлена“ от Локалната група (в тази група влизат над 80 галактики, най-големите от които са Млечният път и Андромеда. М33 е третата по големина галактика в групата).

Picture of Milky Way over Iron Age hill fort wins top prize in astrophotography competitionhttps://t.co/6yLKWJ6G7X — BBC News (UK) (@BBCNews) February 15, 2021

Неизбежното сливане на Млечния път и Андромеда повдига още един въпрос – възможно ли е не само двете черни дупки в центъра на галактиките, но и някои звезди да се сблъскат? Вероятността подобно нещо да се случи е изключително малка. Основната причина за това са огромните разстояния между звездите. Най-близката звезда до Слънцето е Проксима Кентавър (наричана още и Проксима Центавър), като разстоянието между тях е 4,2 светлинни години.

Представете си следното: ако Слънцето е с размерите на топка за пинг-понг, то Проксима Кентавър ще е грахово зърно, отдалечено на 1100 км. от него, а широчината на Млечния път ще е около 30 млн. км. Учените отбелязват, че във вътрешността на галактиките броят на звездите е по-голям, но средното разстояние между тях остава значително – около 160 млрд. км. Затова вероятността две звезди от сливащите се галактики да се сблъскат е много малка.

Черната дупка, която не спира да изненадва астрономите

Учени откриха произхода на "призрачна" частица

Комета, а не астероид, е унищожила динозаврите