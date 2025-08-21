България

Инцидентът в Несебър: Тримата задържани се изправят пред съда

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван

21 август 2025, 06:52
Т римата задържани за инцидента в Несебър се изправят пред съда. Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван, който падна от парашут.

Трагедията се случи броени минути, след като атракционът вече е бил в небето.

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Част от коланите, с които е било завързано детето, са се скъсали и то е полетяло от около 50 метра височина. По случая са назначени редица експертизи. А водолази претърсиха морското дъно в района на инцидента, за да открият катарамите на скъсаните предпазни колани, с които момчето е било вързано по време на полета.

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

Липсата на квалификация при екипажа и пропускането на задължителните проверки преди летенето са възможни причини за тежкия случай. Това обяви пред NOVA капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов.

Според него не е възможно да са се скъсали основните въжета към парашута.

 

Източник: NOVA    
несебър дете парашут инцидент задържани съд
