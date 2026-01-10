Свят

Защо Великобритания забрани рекламите на тези храни

Във Великобритания отдавна има данък върху захарта и захарните изделия, а сега влезе в сила и нова мярка за борба срещу затлъстяването

10 януари 2026, 07:00
Защо Великобритания забрани рекламите на тези храни
Източник: iStock

В ъв Великобритания отдавна има данък върху захарта и захарните изделия, а сега влезе в сила и нова мярка за борба срещу затлъстяването: забранена е медийната реклама на нездравословни храни преди 21 часа, съобщи Deutsche Welle.

По Коледа рекламите по медиите стават особено „сладки“ - шоколади, бонбони и всякакви захарни изделия се продават ударно. Така е било винаги и във Великобритания, но тази година рекламните агенции трябваше да станат много по-изобретателни от обичайното, защото рекламата на всички нездравословни хранителни продукти вече е забранена. Така вместо коледен пудинг и сладкиши с фъстъчено масло камерите показваха брюкселско зеле и различни видове сирена, пише АРД.

Без реклами за твърде сладки, твърде солени или много мазни храни

Забраната за рекламиране на нездравословни храни, като например сладолед, шоколади и подсладени млека, официално трябваше да важи от януари, но браншът доброволно се задължи да я спазва още от октомври миналата година. Това означава, че по телевизията не могат да се появяват вече никакви реклами на твърде сладки, прекалено солени или много мазни храни преди 21 часа. А в интернет – те са изцяло забранени.

Има, разбира се, и недоволни – например един водещ на онлайн медията Talk TV. „Държавата си позволява прекалено много. Типичен социализъм е това, щом започнеш всичко да контролираш“, недоволства той.

Мерки срещу затлъстяването

Забраната за реклами на определени храни всъщност е само една от мерките, с които британското правителство се бори срещу нездравословния начин на живот. Още през 2018 г. тогавашното правителство на консерваторите въведе т.нар. „захарен данък“, с който се облагат подсладените напитки. Сегашното лейбъристко правителство наскоро разшири действието на данъка, с което той обхвана млечните шейкове, готовите напитки от кафе, както и всички оферти за сладки и мазни храни от типа „плащаш две, получаваш три“.

Новите забрани са насочени най-вече към това да не се оказва вредно влияние над децата в избора им на храни. Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг обясни в парламента, че затлъстяването лишава децата от полагащия им се най-добър старт в живота, удря най-силно тъкмо по най-бедните, като ги обрича на живот, изпълнен със здравословни проблеми, а и струва много милиарди на бездруго претовареното държавно здравеопазване. 

Какво се случва с тялото ни, ако ядем вредна храна всеки ден
5 снимки
депресия
сърце болка
кожа проблеми
жена момиче хладилник храна

Каква полза се очаква

В здравното министерство на Великобритания са пресметнали, че с новите мерки могат да бъдат избегнати поне 20 000 случая на затлъстяване, което би реализирало икономии от два милиарда евро на системата в здравеопазването. Как точно са били изчислени тези неща, не е ясно, отбелязва германската обществена медия, но подчертава, че много здравни експерти поздравяват мерките. И това не е случайно: всяко десето дете, навършило 4 години, страда от затлъстяване, а всяко пето дете на пет години вече има кариеси.

Забраните за реклами на нездравословни храни трябваше да влязат в сила още през 2023 година, но съпротивата на браншовете, които произвеждат такива продукти, го осуети. Реакциите сред населението са смесени – включително и поради това, че нездравословните храни обикновено са и най-евтините в супермаркета, без значение дали ги има в рекламите или не.

Източник: Deutsche Welle    
Борба със затлъстяването Забрана за реклами Нездравословни храни Великобритания Данък върху захарта Деца и хранене Медийна реклама Здравеопазване Правителствени мерки Хранителна индустрия
