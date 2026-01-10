Как Мариупол стана сцена на руско пропагандно шоу

С тотици деца, жени и възрастни бяха потърсили убежище в театъра на Мариупол през 2022 г., за да се спасят от руските бомби. За много от тях това се оказа фатално. Тъкмо на това трагично място Русия реши да празнува, съобщи Deutsche Welle.

От окупирания Мариупол рядко проникват навън новини. Малко след началото на руската инвазия, този украински град се превърна в едно от централните полесражения в тази война и до днес си остава почти напълно разрушен.

Тези дни обаче Мариупол отново влезе в новините - предимно на руските държавни медии. Поводът: повторното откриване на театъра в Мариупол. Това е точно същият театър, който беше разрушен от руснаците през март 2022 година. Тогава стотици цивилни украинци бяха потърсили убежище там: семейства, възрастни хора и деца. Много от тях смятаха сградата за последното останало безопасно място в града, припомня германската обществена медия АРД.

В централните руски новини сега се възхвалява колко великолепен бил станал театърът: сипят се хвалебствия за прекрасния нов полилей, свежата мазилка, за високопоставените гости. На почетната трибуна са представители на самопровъзгласилата се „Донецка народна република”, а до тях – известни актьори от Русия. От сцената пък се чува: „Нашият президент Владимир Путин веднъж много правилно каза: Можеш да убиваш хора, но не и културата, която те носят. Не и културата на цяла една нация, особено ако говорим за такава голяма нация като руската”.

Бомби срещу деца

Руските държавни медии твърдят, че сградата е била разрушена от взрив, поставен вътре в нея. Международните организации обаче категорично опровергават това. В подробен доклад „Амнести Интернешънъл“ стигна до заключението, че руски бойни самолети са хвърлили две бомби върху театъра. И то в момент, когато е било известно, че в сградата се намират стотици цивилни граждани. Нещо повече - на тротоара пред сградата с големи букви е била изписана една единствена дума: „Деца”.

Правозащитната организация определя атаката като военно престъпление и говори за най-малко дванайсет потвърдени смъртни случая. Реално броят на убитите обаче вероятно е значително по-голям. И до днес не може да се установи точно колко хора са загинали при руското нападение.

"Чиста пропаганда"

Според независимото онлайн издание „Новая газета Европа“ във възстановяването на сградата на театъра са участвали повече от 20 фирми от Санкт Петербург. По време на зимната ваканция в театъра изобилстват постановки по популярни руски детски приказки. За твореца Хенадий Дибовски това е трудно поносимо: „Това е чиста пропаганда, опит да се изтрие трагедията от колективната памет. Защо не построиха толкова бързо някоя болница? Или фабрика? Това престъпление сега се използва за политически цели“, казва той пред АРД.

Театър в изгнание

От 2024 г. насам Дибовски е новият официален ръководител на театъра в Мариупол, но се намира в изгнание. След началото на войната театралната трупа е евакуирана в Ужгород, Западна Украйна - на 1100 километра от Мариупол. „Могат да разрушат стените, но не и украинската душа на театъра. Сега руската пропаганда изопачава тази идея“, казва директорът на театъра в изгнание.

Днес трупата се състои от 15 постоянни членове, пет от които са от стария състав в Мариупол. Техническото оборудване, декорите и костюмите са напълно унищожени. „Нямаме постоянна сцена, нямаме работилници. Всичко правим сами – сценография, конструкции“, казва Дибовски пред АРД.

Преди това той е работил в Националния театър в Донецк, а след началото на конфликта в Източна Украйна през 2014 г. Дибовски напуска града, след като там е обявена т.нар. „Донецка народна република“. „Изведнъж едни въоръжени мъже решиха, че ще ни казват как да живеем“, казва той за онова време. „Когато си тръгвах, военните провериха личната ми карта, в която пишеше, че съм заслужил артист на Украйна и ми казаха: „Това вече няма до ти трябва“, спомня си той. Тогава разбрал, че за един „заслужил артист на Украйна“ по никакъв начин няма да има място в техния „руски свят“.