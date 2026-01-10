Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер "Бела-1"

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

У краинската посланичка в САЩ Олга Стефанишина заяви, че сред членовете на екипажа на руския танкер „Бела 1“, заловен тази седмица от американските сили, има и нейни съграждани. Цитирана от местни медии, тя заяви, че украинските дипломати са във връзка с американските власти, за да осигурят консулски достъп до членовете на екипажа, предаде Ройтерс.

„Посолството държи ситуацията под контрол и използва всички необходими средства, за да поддържа контакт с украинските граждани“, заяви Стефанишина.

🇺🇸🇷🇺 Trump orders release of two Russian sailors from seized oil tanker following direct appeal from Russian Foreign Ministry



The Marinera/Bella-1’s crew of 28 included 17 Ukrainians, six Georgians, and three Indians https://t.co/5HM66Zc7Zn pic.twitter.com/Uo9ywckH6g — The Other Side Media (@TheOtherSideRu) January 9, 2026

„Бела 1“, наскоро преименуван на „Маринера“ и регистриран като руски съд, беше заловен в Северния Атлантик тази седмица. САЩ задържаха пет кораба през последните седмици в рамките на усилията си за ограничаване на износа на венецуелски петрол.

Русия благодари на САЩ, че са освободили двама руснаци

Руското външно министерство заяви днес, че „САЩ са освободили двама руски членове на екипажа на „Маринера“, благодари на Вашингтон за решението и обеща да осигури „връщането у дома на членовете на екипажа“. Руското министерство на транспорта заяви в сряда, че е загубило връзка с „Маринера“, след като американските военноморски сили са се качили на него близо до Исландия.