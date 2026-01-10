Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Р ъководителят на най-голямото разклонение на бившата партизанска групировка ФАРК призова другите бунтовнически групировки в региона да се обединят, за да се борят срещу „американския интервенционизъм“, предаде Ройтерс.

Призивът на Нестор Грегорио Вера, по-известен с бойния си псевдоним „Иван Мордиско“, във видеоклип, потвърден от групировката като автентичен, следва нахлуването на САЩ в съседна Венецуела, което доведе до залавянето на президента ѝ Николас Мадуро.

Colombia’s FARC rebel leader calls for guerrilla unity to face U.S. interventionism https://t.co/S8WkSsjvrJ — CTV News (@CTVNews) January 9, 2026

„Сянката на интервенционисткия орел надвисва еднакво над всички. Призоваваме ви да оставите настрана различията“, заяви Вера във видео, в което се появи облечен в камуфлаж и заобиколен от двама тежко въоръжени партизани.

Колумбийският президент Густаво Петро - бивш партизанин, който се закле да донесе мир в страната след повече от шест десетилетия вътрешен въоръжен конфликт - ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през февруари, заяви вчера Тръмп.