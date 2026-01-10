БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

З а днешното заседание на Националния съвет на БСП съобщиха от партията на официалната си интернет страница. То бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

24 души от изпълнителното бюро на БСП подават оставка, само Зафиров остава

„Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства“, казаха от БСП.

Националният съвет на БСП избра Изпълнително бюро

„Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025 година - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии“, каза председателят на партията Атанас Зафиров в интервю пред в. „Дума“, разпространено от пресцентъра на БСП.