Иран обвини САЩ за насилието на протестите пред Съвета за сигурност на ООН

С АЩ са виновни за „трансформацията на мирните протести в насилствени, подривни действия и широко разпространен вандализъм“ в Иран, заяви постоянният представител на Ислямската република в ООН пред Съвета за сигурност, цитиран от Ройтерс.
They shut down the internet.— Bharat Unfiltered (@TrueBharatX) January 10, 2026
They shut down the phones.
And still, Tehran filled the streets.
That’s not a protest. That’s a people who’ve decided fear is no longer an option.
The world doesn’t need permission to see this.
Be loud. Be the signal.
Иран осъжда „продължаващото, незаконно и безотговорно поведение на САЩ в координация с израелския режим при намеса във вътрешните работи на Иран чрез заплахи, подбуждане и умишлено насърчаване на нестабилност и насилие“, написа посланикът на Иран в ООН Амир Саид Иравани в писмо, до което Ройтерс е получил достъп.
Israel and the US are responsible for the large-scale unrest in Iran, the country’s Supreme National Security Council said:https://t.co/wGYNdm76G0 pic.twitter.com/BvlxJxcvhi— TASS (@tassagency_en) January 9, 2026
Дипломатът обвини Вашингтон в „дестабилизиращи практики“, които подкопават основополагащия устав на ООН, нарушават основните принципи на международното право и заплашват основите на международния мир и сигурност.
Secretary of Iran’s Supreme National Security Council Ali Larijani says the United States and Israel are behind the past days’ riots.— Press TV 🔻 (@PressTV) January 10, 2026
