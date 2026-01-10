Любопитно

Кой не трябва да яде авокадо: Разберете дали сте в списъка

Авокадото се счита за здравословен плод, богат на здравословни мазнини, витамини и минерали

10 януари 2026
Източник: iStock

А вокадото се счита за здравословен плод, богат на здравословни мазнини, витамини и минерали. Консумацията му обаче може да бъде опасна за някои хора.

Какви са ползите от авокадото?

Подобрява диетата

Проучване, публикувано в „Current Developments in Nutrition“, установи, че консумацията на едно авокадо на ден е свързана с по-добро хранително качество. Диетите на участниците в проучването са били по-съвместими със здравословни хранителни модели, включително намален прием на натрий и повишен прием на здравословни мазнини.

Авокадото е естествен източник на полезни за сърцето мононенаситени мазнини, фибри, витамини и минерали.

Ефекти върху теглото и храносмилането

Авокадото е богато на фибри и здравословни мазнини и когато се консумира умерено, може да помогне за контролиране на теглото, като насърчава усещането за ситост и намалява висцералните мазнини.

Фибрите в авокадото увеличават разнообразието на чревните бактерии и насърчават редовното движение на червата.

Той също така действа като източник на енергия за чревните клетки чрез ферментация и играе роля в регулирането на чревната функция и устойчивостта към патогени.

Намаляване на възпалението

Авокадото съдържа хранителни вещества като здравословни мазнини, фибри, калий, магнезий и витамин B6, както и биоактивни съединения, които помагат за контролиране на холестерола, кръвното налягане и нивата на кръвната захар.

Тези компоненти могат също да намалят възпалението, което помага за предотвратяване и контрол на сърдечни заболявания, хипертония и диабет тип 2.

Мога ли да го ям всеки ден?

Включването на авокадо в балансирана диета може да подобри качеството му и приема на хранителни вещества. Решението да го ядете ежедневно обаче зависи от индивидуалните обстоятелства.

Възрастните могат да консумират от 3,5 до 7 чаши зеленчуци седмично, като например авокадо. Едно авокадо се брои за 1 чаша, така че е чудесен продукт за редовна или дори ежедневна консумация.

Кой не трябва да яде авокадо?

Авокадото е безопасно за консумация от повечето хора, но трябва да се консумира с повишено внимание, ако:

  • Латексови алергии - хората с алергии към авокадо могат да получат сърбеж, подуване, обрив или анафилаксия. Съществува състояние, наречено латекс-авокадов синдром: при хора с алергия към естествен латекс, авокадото може да причини кръстосана реакция.
  • Бъбречно заболяване - една трета от авокадо съдържа 250 мг калий (6% от дневната стойност). Ако имате проблеми с бъбреците, трябва да следите приема на калий.
  • Прием на лекарства за разреждане на кръвта - авокадото може да взаимодейства с варфарин. Тъй като авокадото е богато на витамин К, то може да намали неговата ефективност, като повлияе на регулирането на кръвосъсирването.
  • Стомашно-чревни проблеми - авокадото е с високо съдържание на полиоли, което може да причини силно подуване на корема
Източник: rbc.ua    
