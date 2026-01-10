Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Путин се опитва да сплаши страните от НАТО, нанасяйки удар с "Орешник“ в близост до Полша

П олитическите партии в Гренландия показаха единство в отговор на претенциите на президента на САЩ Доналд Тръмп за датската територия, предаде ДПА.

„Не искаме да бъдем американци, не искаме да бъдем датчани, искаме да бъдем гренландци“, се казва в съвместно изявление, подписано от петте партии в гренландския местен парламент, Инатсисартута.

📹 ‘I Don’t Sleep Very Well’ — Greenlanders Rattled By Trump Talk



Locals say Washington “has no respect for us,” warn Trump wants Greenland’s minerals to pay US debt, and describe nightmares of American ships approaching. pic.twitter.com/6SVh5deMxt — RT_India (@RT_India_news) January 10, 2026

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към страната ни (към Гренландия)“ и подчертаха, че „бъдещето на Гренландия трябва да бъде решено от гренландския народ“.

Тръмп потвърди още веднъж снощи претенциите си за Гренландия, заявявайки, че САЩ трябва да действат, за да предотвратят това Китай или Русия да получат контрол над стратегически важния арктически остров.

Тръмп: Народът на Гренландия иска да бъде част от САЩ

Републиканецът многократно е заявявал, че иска да постави острова, който принадлежи на натовския съюзник Дания, под контрола на САЩ заради „неговото стратегическо значение“ и заради засилващото се според него присъствие на руски и китайски кораби в региона.

Датското правителство категорично отхвърли претенциите на Тръмп. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди, че американска атака срещу Гренландия би означавала края на НАТО и на световната архитектура на сигурност, установена след Втората световна война.