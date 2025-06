"Твърдял, че има дете от нея": Тейлър Суифт с ограничителна заповед срещу преследвач

Н а Тейлър Суифт е издадена временна ограничителна заповед срещу предполагаем преследвач, за който се съобщава, че е посещавал дома ѝ и е твърдял, че има дете от нея.

Твърди се, че 45-годишният Брайън Джейсън Вагнер от Колорадо е пътувал до дома на Суифт в Лос Анджелис многократно от юли 2024 г. до май тази година.

Суифт заяви в съдебно заявление, че по време на всяко от тези посещения „съм информирана, че Вагнер е направил различни изявления, че живее в имота ми (не е вярно), че е във връзка с мен (не е вярно), че вярва, че съм майка на сина му (не е вярно) и че трябва да ме види лично, като всички тези изявления са неверни и откъснати от реалността“.

Taylor Swift is seeking a restraining order against a stalker who’s threatened her life and tried to break into her LA home.



He's falsely claimed she's the mother of his child and wrote delusional letters about being with her,