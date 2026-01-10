Милионер планира да постигне безсмъртие до 2039 г.

К райната цел на технологичния предприемач Брайън Джонсън е да живее вечно и познайте какво? Изглежда, че противоречивият му план вече е в процес на разработка и той планира да го постигне през следващите 14 години!

Безсмъртен до 2039 г.?

„Милионерът против стареенето“, известен с дръзката си цел да обърне биологичната възраст, наскоро разкри, че е близо до осъществяването на визията си. Брайън Джонсън планира да постигне безсмъртие до 2039 г. Да, прочетохте правилно. Очевидно безсмъртието вече не е далечна мечта.

„Ще се опитам да постигна безсмъртие до 2039 г.“, каза Брайън Джонсън в публикация, споделена в X. Той също така твърди, че е останал на същата биологична възраст за една година. „Една година от времето минава, а аз оставам на същата биологична възраст.“

Той нарича този период „абсолютно безумен момент“ в човешката история.

„За първи път в историята на живота на Земята, само през последните 24 месеца, се отвори прозорецът за едно съзнателно същество, което реалистично да се стреми към тази цел. Това е абсолютно безумен момент“, каза той.

Природата „реши“ загадката на безсмъртието?

Брайън Джонсън призна, че в момента не знае как ще бъде постигнато „безсмъртието до 2039 г.“ но „Има нови, обещаващи терапии, които могат да върнат времето назад с десетилетия, но те са бъгави. Понякога погрешно причиняват рак“.

Bryan Johnson Claims He Hasn't Aged In A Year, Targets Immortality By 2039: "No To Death"https://t.co/y1uvtFcv9k pic.twitter.com/6fFmXU7f0y — NDTV (@ndtv) December 18, 2025

Трябва да поправим това.

Ентусиастът на борбата със стареенето заяви, че природата вече е решила загадката на безсмъртието. „Това не е физичен проблем, като например опитът да се пътува по-бързо от скоростта на светлината, а проблем на биологичното инженерство, който еволюцията е разрешавала многократно“, каза той.

„Сладководната хидра постоянно регенерира собствените си клетки и не се поддава на стареене. Тя е на практика безвъзвратна. „Безсмъртната медуза“ (Turritopsis dohrnii) може да върне клетките си обратно в младо състояние и да рестартира жизнения си цикъл за неопределено време. Омарите произвеждат особено активна форма на ензим, наречен теломераза, който запазва теломерите им и предпазва ДНК-то им от разграждане с напредване на възрастта“, каза Джонсън и добави, че всичко, което хората трябва да направят, е да „портират софтуера“.

A Silicon Valley entrepreneur is turning his body into a living experiment.



Bryan Johnson, the 47-year-old founder of Braintree, has emerged as one of the most dedicated participants in Silicon Valley's anti-aging community. With his rigorous, personally designed regimen, he… pic.twitter.com/LucmI6Jsah — Massimo (@Rainmaker1973) December 17, 2025

Защо 2039 г.?

Брайън Джонсън също така поясни защо смята, че безсмъртието може да бъде постигнато през следващите 14 години. „2039 г. е разумна цел поради ускорения, задвижван от изкуствения интелект темп на иновации. Изкуственият интелект се трансформира от асистент в учен. Той дава възможност на настоящите изследователи да използват невъобразими досега възможности за подобряване на откритията и развитието“, обясни той.

„Целта за 2039 г. ни насочва в правилната посока. Да кажем „да“ на живота и „не“ на смъртта“, добави той.

Технологичният предприемач заяви още, че докато той и екипът му работят за постигане на безсмъртие, истинският фокус е върху нещо по-конкретно. „Аз лично харесвам идеята да имам детски ум, физическа жизненост на 18-годишно дете и мъдрост за цял живот“, каза той.