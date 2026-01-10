Любопитно

Милионер планира да постигне безсмъртие до 2039 г.

Крайната цел на технологичния предприемач Брайън Джонсън е да живее вечно

10 януари 2026, 06:59
Милионер планира да постигне безсмъртие до 2039 г.
Източник: iStock/Getty Images

К райната цел на технологичния предприемач Брайън Джонсън е да живее вечно и познайте какво? Изглежда, че противоречивият му план вече е в процес на разработка и той планира да го постигне през следващите 14 години!

Безсмъртен до 2039 г.?

„Милионерът против стареенето“, известен с дръзката си цел да обърне биологичната възраст, наскоро разкри, че е близо до осъществяването на визията си. Брайън Джонсън планира да постигне безсмъртие до 2039 г. Да, прочетохте правилно. Очевидно безсмъртието вече не е далечна мечта.

„Ще се опитам да постигна безсмъртие до 2039 г.“, каза Брайън Джонсън в публикация, споделена в X. Той също така твърди, че е останал на същата биологична възраст за една година. „Една година от времето минава, а аз оставам на същата биологична възраст.“

Той нарича този период „абсолютно безумен момент“ в човешката история.

„За първи път в историята на живота на Земята, само през последните 24 месеца, се отвори прозорецът за едно съзнателно същество, което реалистично да се стреми към тази цел. Това е абсолютно безумен момент“, каза той.

Природата „реши“ загадката на безсмъртието?

Брайън Джонсън призна, че в момента не знае как ще бъде постигнато „безсмъртието до 2039 г.“ но „Има нови, обещаващи терапии, които могат да върнат времето назад с десетилетия, но те са бъгави. Понякога погрешно причиняват рак“.

Трябва да поправим това.

Ентусиастът на борбата със стареенето заяви, че природата вече е решила загадката на безсмъртието. „Това не е физичен проблем, като например опитът да се пътува по-бързо от скоростта на светлината, а проблем на биологичното инженерство, който еволюцията е разрешавала многократно“, каза той.

„Сладководната хидра постоянно регенерира собствените си клетки и не се поддава на стареене. Тя е на практика безвъзвратна. „Безсмъртната медуза“ (Turritopsis dohrnii) може да върне клетките си обратно в младо състояние и да рестартира жизнения си цикъл за неопределено време. Омарите произвеждат особено активна форма на ензим, наречен теломераза, който запазва теломерите им и предпазва ДНК-то им от разграждане с напредване на възрастта“, каза Джонсън и добави, че всичко, което хората трябва да направят, е да „портират софтуера“.

Защо 2039 г.?

Брайън Джонсън също така поясни защо смята, че безсмъртието може да бъде постигнато през следващите 14 години. „2039 г. е разумна цел поради ускорения, задвижван от изкуствения интелект темп на иновации. Изкуственият интелект се трансформира от асистент в учен. Той дава възможност на настоящите изследователи да използват невъобразими досега възможности за подобряване на откритията и развитието“, обясни той.

„Целта за 2039 г. ни насочва в правилната посока. Да кажем „да“ на живота и „не“ на смъртта“, добави той.

Технологичният предприемач заяви още, че докато той и екипът му работят за постигане на безсмъртие, истинският фокус е върху нещо по-конкретно. „Аз лично харесвам идеята да имам детски ум, физическа жизненост на 18-годишно дете и мъдрост за цял живот“, каза той.

Източник: Times of India    
Брайън Джонсън Безсмъртие Анти стареене Биологична възраст 2039 г. Изкуствен интелект Технологичен предприемач Биологично инженерство Подмладяване Дълголетие
Какво реши правителството за
Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 11 часа
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 8 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 10 часа
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 9 часа

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
