Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

С еверна Корея заяви, че Южна Корея е изстреляла дрон във въздушното ѝ пространство на 4 януари, нарушавайки суверенитета ѝ, предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната медия КЦТА.

Южна Корея вдигна по тревога изтребители и откри огън

Дронът, който е излетял от остров край южнокорейския град Инчон, е прелетял 8 км, преди да бъде свален във въздушното пространство на Северна Корея, съобщи КЦТА, позовавайки се на говорител на севернокорейските военни.

JUST IN💥 🇰🇵🇰🇷North Korea warns, South Korean drones continuesly violated North Korea's airspace. pic.twitter.com/oUik96z6sn — RKM (@rkmtimes) January 10, 2026

Твърди се, че дронът е бил оборудван с камери за наблюдение, за да събира данни за важни севернокорейски съоръжения.

Major provocation by ROK puppet fascist reactionaries against People's Korea ! Drone intrusion !"The ROK military warmongers will be surely forced to pay a dear price for their unpardonable hysteria" KPA General Staff pic.twitter.com/kIJYCyHACq — KFA-UK (@Korea_Friend_UK) January 9, 2026

„Дори след смяната на режима (в Южна Корея – бел. ред. ) той продължава да извършва подобни провокации с дронове близо до границата, отбеляза КЦТА, наричайки Южна Корея „най-враждебен противник“.

Дроновете могат да предизвикат "ужасна катастрофа"

Откакто южнокорейският президент И Дже-мьон встъпи в длъжност през юни, Северна Корея отхвърля помирителните жестове от администрацията му. Президентът обеща да „възобнови диалога с Пхенян, за да разсее напрежението на Корейския полуостров“. Южнокорейските власти „никога няма да избегнат отговорността за ескалацията на напрежението“, заяви КЦТА.