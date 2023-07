Кой всъщност е Кен? Историята на най-неразбираемата кукла в света

"Барби", който се готви да бъде задължителният филм на лятото, вече значително подобри културното възприятие на своята едноименна руса звезда и я направи актуална за ново поколение повече от 60 години след дебюта ѝ в магазина за играчки.

Но слоганът на филма веднага заклеймява Кен, нейния влюбен помощник с набраздени коремни мускули, като по-слабото звено: "Барби е всичко. Той е просто Кен."

Докато търговските марки създават сътрудничества с "Барби", а киноманите се борят за места на прожекциите, влиянието на Кен остава в сферата на меметата. Дори в реалния свят Кен все още свири втора цигулка.

Но кой всъщност е Кен, освен някогашното гадже на Барби и неосъществен аксесоар?

Запознайте се с историята на мъжкия партньор на Барби - от произхода му като Кенет Карсън, през бурната му раздяла с Барби в средата на 2000-те години, до възраждането му на големия екран чрез Райън Гослинг.

Кен (съкращение от Кенет Карсън) се появява на пазара на играчките като гадже на Барби две години след дебюта ѝ през 1959 г. Той се предлага в два стила - с руса коса или брюнет, изработен от твърда пластмаса - и е облечен в много къси червени бански. Струва 3,50 долара и носи името на сина на създателката на Барби, Рут Хандлър.

Пластмасовата двойка се запознава по време на снимките на първата си реклама през същата година, по данни на Mattel. В черно-белия спот Барби, "известната кукла-модел за тийнейджъри", присъства в шикозна черна рокля, а косата ѝ е в характерната ѝ висока опашка. Кен я наблюдава отдалеч в смокинг (привидно действието се развива в Уилоуз, Уисконсин, техния каноничен роден град).

Това било любов от пръв поглед. "Някак си Барби знаеше, че тя и Кен ще бъдат заедно", казва разказвачът в оригиналната реклама от 1961 г., която ги събра. Те ще продължат да посещават братски партита (Барби е студентка в университета), пикници и, разбира се, безброй пътувания до плажа.

В книгата си "Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll" (Вечната Барби: Неоторизираната биография на една истинска кукла) М. Г. Лорд пише, че Кен е бил "дрипльо със сериозно съкратени гениталии, който не е бил много важен в живота (на Барби)". Той ще трябва да води трудна битка, за да докаже стойността си пред потребителите - и пред приятелката си играчка.

Дори и с вечно модерен спътник като Барби, Кен никога не може да пробие, когато става въпрос за личен стил, въпреки че със сигурност се опитва. Той дебютира с различни визии, които биха могли да се наложат само в съответните десетилетия, но дори и тогава невинаги успяваше да се справи с тях.

Това беше раздялата на знаменитостите, която никой не очакваше, освен може би прогнозите на производителите на играчки

В крайна сметка Барби и Кен бяха заедно повече от 40 години - бяха останали влюбени, дори когато се местеха и напускаха мечтаните къщи, караха кабриолети и сменяха кариерите си безброй пъти. Но през 2004 г. продажбите на Барби намаляват - тогава на власт са Bratz, куклите с нацупени устни и секси облекло - и това изглежда се отразява на отношенията между централната двойка на Mattel.

Дни преди Деня на влюбените говорителят на Mattel Ръсел Аронс обяви, че Барби и нейният приятел са решили "да прекарат известно време поотделно". (Вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, че раздялата е била по идея на Барби.)

В същия ден, в който обяви драматичната раздяла, Mattel разкри, че ще произвежда линия барбита Cali Girl - момичета сърфистки, които са особено свободни. Кен официално беше преместен в приятелска зона.

Отчаян да си върне Барби, Кен се вглежда в душата си. Ню Йорк Таймс съобщава, че куклата е обиколила Европа и Близкия изток и е изследвала будизма и католицизма, за да се преоткрие. След завръщането си в САЩ той изоставя спиритуализма и се съсредоточава върху модата, като се обръща за напътствия към стилиста на знаменитости Филип Блох.

Mattel представя "нова и подобрена" кукла Кен почти две години след раздялата му с Барби. Новият Кен имаше значително по-остра челюст и по-мек поглед, за да му придаде по-"необезпокояван" вид. Целта е била да се увери, че Кен "изглежда секси", като посочи за вдъхновение Матю Макконъхи и Орландо Блум.

В главните роли заедно с Уди и Бъз Светлинна година, куклите се появяват в прочутото продължение на Pixar, което е номинирано за най-добър филм на Оскарите. Анимационните Барби и Кен са с външност като от 70-те и 80-те години на миналия век.

Във филма героите им не се бяха срещали, но веднага се влюбиха един в друг - а заснемането на филма сближи Кен и Барби повече, отколкото преди раздялата. И Кен отново се раздвижи - Mattel заяви, че участието във филма му е помогнало да "намери своя глас в попкултурата" и най-накрая да приеме миловидния идиотски образ, който е създал донякъде случайно.

Малко преди Свети Валентин в Ню Йорк и Лос Анджелис започват да се появяват билбордове, очевидно поръчани от Кен, които молят за връщането на Барби с романтични призиви като "Барби, може да сме пластмасови, но любовта ни е истинска".

Необяснимо е, че това преследване проработи и Барби си върна Кен на Свети Валентин през 2011 г. Двойката обяви новината, като промени статусите си във Facebook на "във връзка", съобщи тогава CNN. За да популяризира събирането им, Mattel пусна комплект "Отново заедно" с Барби и Кен, облечени в актуализирана версия на емблематичния си черно-бял бански костюм, а вторият - в шорти на малко по-малко емблематичните си малки червени бански.

Дните, в които Кен беше бяла, обикновено руса кукла, приключиха през 2017 г., когато Mattel най-накрая пусна на пазара всеобхватна линия Кен с различни цветове на кожата, прически и типове тяло.

От 2017 г. насам Mattel продължава да пуска все повече версии на Кен, включително кукли с тъмна кожа и естествена коса, други с витилиго и някои, които използват инвалидни колички.

