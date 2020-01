Човешкият Кен: Винаги съм се чувствала като Барби (+Снимки)

Родриго Алвеш, който похарчи 500 000 британски лири, за да стане човешко подобие на куклата Кен, обяви, че вече се чувства като трансексуална жена, съобщи вестник "Мирър".

"Страхотно е най-накрая да кажа на света, че съм момиче", увери риалити звездата, позираща в рокля и в обувки на високи токчета.

'Human Ken doll' Rodrigo Alves comes out as transgender, now identifies with Barbie https://t.co/C2BD0Juxu3 pic.twitter.com/OlruKM7y2Y