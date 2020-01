Новите Барби - кукли с редки заболявания

Б арби е брандът с най-продаваните кукли на пазара.

Последната колекция на Барби е насочена изцяло към приемствеността на хората с различни тела - кукли с наднормено тяло, физически увреждания и витилиго.

Линията Barbie Fashionistas включва 176 кукли с 8 типа тяло, 35 тона на кожата и 94 прически, за да отразят “света в който живеят момичетата”.

За да проектира куклата с витилиго, автоимунно състояние, което причинява частична загуба на цвета на кожата, Мател, компанията производител на Барби, работят с дерматолог, за да гарантира най-точното ѝ представяне.

От Мател смятат, че куклите Барби с различни тела ще помогната на децата да разиграят повече истории от света, който виждат ежедневно.

What makes us different makes us beautiful! ✨ Introducing 6 new, unique dolls to the #Barbie #Fashionistas line!



Shop now: https://t.co/zTVjMZJUN6. #WeAreBarbie pic.twitter.com/V6yCFnexgr