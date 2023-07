"Аз съм най-големият фен на Барби в света“: 62-годишна германка притежава 18 500 кукли

С лед като се възстановява от счупен крак на 11-годишна възраст, семейството дава на Бетина Дорфман кукли Барби, за да се забавлява.

Тогава младата германка не знаела, че тези подаръци ще поставят началото на любовта ѝ към играчката за цял живот и ще доведат до най-голямата ѝ колекция в света.

Бетина притежава 18 500 Барбита - от моделите от 60-те години до съвременните. И тя все още не е приключила.

'I'm the world's biggest Barbie fan - but I never play with my 18,500 dolls' https://t.co/PnxtIeGGpJ pic.twitter.com/bGRbFZkgHK