"Майката на Барби" - истинската история на Рут Хандлър

Т я е една от най-популярните играчки в света. Обичана от всички, Барби сега е обект на нов, горещо очакван филм на Грета Гервиг. но знаете ли историята на създателката на Барби?

В света на детските играчки една конкретна кукла е преминала през поколенията и до ден днешен е емблематична фигура от попкултурата: Барби! Зад световния успех на куклата стои дръзката визия на една жена - Рут Хандлър.

Завладяващата история на създателката на Барби Рут Хандлър

Родена на 4 ноември 1916 г. в Денвър, Колорадо, Рут Моско проявява творческите си способности още от ранна възраст. През 1938 г. тя се омъжва за Елиът Хандлър и заедно решават да започнат бизнес със създаването на детски играчки. През 1945 г. Елиът Хендлър и неговият съдружник Харолд Матсън (по прякор Мат) обединяват двете си имена, за да основат компанията Mattel.

Въпреки че официално не работи за Mattel, през 50-те години на миналия век именно на Рут ѝ хрумва идея, която завинаги променя Mattel и индустрията за играчки.

Наблюдавайки как дъщеря ѝ Барбара си играе с хартиени кукли, Рут осъзнава, че пазарът на момичешки играчки е доста ограничен. Тя намирала куклите от онази епоха за скучни и смятала, че те не представят мечтите и желанията на въображаемите героини на малките момиченца. По време на едно пътуване до Германия тя открива куклата Bild Lili, която е друг важен източник на вдъхновение за Барби. Предлагана на пазара за възрастни, куклата Bild Lili възпроизвежда женското тяло по-реалистично от предишните кукли.

Barbie's surprising origin story includes feminism and a resilient Jewish creator who experienced antisemitism throughout her life. Read this article to learn more about Ruth Handler and her vision. https://t.co/y4YLf2fx61

Имайки предвид тази идея, Рут Хандлер проектира подобна реалистична кукла с пропорции за възрастни, с извивки и други женски достойнства, и представя своята кукла на екипа на Mattel. Въпреки резервите на съпруга си, Рут настоява и официално представя куклата, наречена Барби на името на дъщеря ѝ, на Панаира на играчките в Ню Йорк през 1959 г.

Това е успех за една нощ. Барби привлича вниманието на младите момичета по целия свят. С елегантния си гардероб, широкия набор от аксесоари и многобройните си стилни тоалети Барби позволи на момичетата да изследват различни стремежи и роли чрез своите кукли Барби, да развихрят въображението си. Барби олицетворяваше идеята за жена, която може да бъде всичко, което пожелае: от лекар до астронавт, от начална учителка до президент.

Благодарение на този успех Рут Хендлър доразвива гамата на Барби, като предлага транспортни средства, спортни аксесоари, дрехи и, разбира се, къщички за кукли. Mattel решава да развие гамата за момчета с мъжка кукла Кен - кръстена на сина на Хендлър - и така да разнообрази продуктите още повече. Благодарение на успеха на Барби и Кен Mattel се превръща в една от най-печелившите компании за играчки в историята, а куклите и техните герои стават истински културни феномени.

Definitely agree with the sentiment here but I will add that Ruth Handler came up with #Barbie after she came across the German toy doll, Bild Lilli in 1956. So while she invented the Barbie brand, this wasn’t the first adult-figured doll that was popular with kids! https://t.co/hkQRXjNPLM pic.twitter.com/wSOjQrxZQE