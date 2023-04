С актуална прическа! Меган Маркъл промени визията си

М еган Маркъл заряза характерните си буйни къдрици за лъскава, права грива. Тя дебютира с променената си визия, докато представяше своя приятел и фотограф Мисан Хариман преди неотдавнашния му TED Talk.

„Херцогинята на Съсекс беше любезна да ме представи на сцената за моя @Ted. Благодаря ви за подкрепата, Мег“, написа Хариман в публикация в Instagram, която включваше снимка на Меган, говореща на голям екран.

Херцогинята допълни новата си прическа с деликатна спирала и розови устни. Меган обикновено избира по-тежък грим с подчертана очна линия.

Публичният ангажимент на Маркъл е първият ѝ, откакто Бъкингамският дворец потвърди, че няма да присъства на коронацията на крал Чарлз III.

Източник каза по-рано този месец, че решението ѝ е свързано с децата ѝ. „Колкото и Меган да оценява поканата за коронацията, тя не би пропуснала рождения ден на сина си за нищо на света“, каза той за бившата актриса, която споделя син Арчи, 3, и дъщеря Лилибет, 22 месеца, с принц Хари. „Въпреки че е херцогиня на Съсекс, Меган първо е майка.“

Стана ясно, че 38-годишният Хари ще се появи на соарето на 6 май.

Below is a screenshot of a video Meghan Markle recently featured in



Why does this clown continue to use British Royal titles when she can’t even bring herself to attend one of the most important events in British Royal history for fear of being booed, heckled and spat on by the… pic.twitter.com/ryVwSE8Ryq