Меган Маркъл няма да присъства на коронацията на Чарлз III

Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл няма да присъства на коронацията на крал Чарлз III. Причината е неудовлетвореността от усилията на кралския двор в борбата срещу расизма, съобщава The Telegraph.

Според вестника след интервюто на Маркъл с американската телевизионна водеща Опра Уинфри през март 2021 г. настоящият монарх, който тогава беше престолонаследник и носеше титлата принц на Уелс, написал писмо до херцогинята, в което изразява съжаление, че трябва да се сблъскват с расизма в общуването с кралското семейство.

В това интервю за CBS TV херцогинята на Съсекс спомена, че роднините на съпруга ѝ, принц Хари, са загрижени за цвета на кожата на нероденото ѝ дете. Тя обаче не разкри кой точно е направил подобни изказвания.

