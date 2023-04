Мегън Маркъл ще бъде удостоена с наградата „Women of Vison“ за 2023 г.

О тличията не спират за Меган Маркъл. 41-годишната херцогиня на Съсекс е обявена за една от заслужилите наградата „Women of Vison“ за 2023 г. Маркъл ще бъде удостоена с нея заради глобалното ѝ застъпничество за жените и момичетата.

Наградата ѝ ще бъде връчена от Глория Щайнем, нейна приятелка и съоснователка на Ms. Foundation.

