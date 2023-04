"Възход и падение": Меган Маркъл и крал Чарлз III през годините

Присъединяване към кралските особи.

На фона на дългото ухажване на Меган Маркъл и принц Хари, тя впечатли бързо членовете на царственото му семейство - включително баща му, крал Чарлз III. Херцогът на Съсекс представи Меган на баща си на Suits alum през ноември 2016 г. след почти пет месеца заедно. Хари и Меган в крайна сметка се сгодиха почти една година по-късно в тяхната резиденция Nottingham Cottage.

„Исках да го направя по-рано, защото трябваше да поискам разрешение от баба ми, [кралица Елизабет II]“, спомня си Хари за предложението си по време на втория епизод от документалните сериали на двойката Хари и Меган, чиято премиера беше през декември 2022 г. „Не можех да го направя извън Обединеното кралство.“

Преди кралската сватба на Хари и херцогинята на Съсекс се появиха новини, че бащата на Меган, Томас Маркъл, няма да присъства на големия ден и няма да изпрати дъщеря си по пътеката. Вместо това Меган моли Чарлз III да я придружи до олтара.

„Принц Чарлз беше много трогнат, когато Меган го помоли да я заведе по пътеката и той с нетърпение очакваше да я приветства в семейството“, каза източник от Бъкингамския дворец през май 2018 г. „Има наистина нарастваща привързаност между Чарлз, Камила и Меган, което, разбира се, се простира и до Дория (майката а Меган).”

Чарлз – който дори нарече Меган „Волфрам“ заради нейната твърдост – и Маркъл в крайна сметка се сблъскаха с трудности, след като тя и Хари решиха да направят крачка назад от ролите си на старши работещи кралски особи. Източник каза през януари 2020 г., че британският суверен бил „побеснял“ заради решението на най-малкия си син.

Хари и Меган в крайна сметка се установяват в Монтесито, Калифорния, където отглеждат децата си: Арчи, роден през 2019 г., и Лилибет, родена през 2021 г.

След преместването на двойката принц Хари потвърди в съвместно интервю за CBS през март 2021 г., че баща му ги е отрязал финансово и е спрял да говори с тях. След години дистанция кралят предложи маслинова клонка на Хари и Меган в първата си реч като управляващ монарх.

„Мисля, че кралят даде да се разбере много ясно, че иска да излекува разрива. Семейната динамика, разбира се, винаги е сложна, но мисля, че всички можем да видим, че има много болка“, каза кралски експерт през септември 2022 г. за Чарлз, предлагащ своята „любов“ на двойката сред живота им в чужбина.

Кралят, дори когато беше принц на Уелс, даде да се разбере много ясно, че би искал по-добри отношения с херцога на Съсекс. Така че да се надяваме, че маслиновата клонка е нещо, което работи.

Хари и Меган присъстваха на държавното погребение на кралицата по-късно същия месец, където бяха седнали точно зад Чарлз и Камила.

