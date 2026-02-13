Любопитно

Онлайн запознанства в България: Как AI променя търсенето на човешка близост и сигурността

В новия епизод на The Voice Cast, Михаела Славова от Rakuten Viber разгръща темата за това как се променят правилата на играта и защо, въпреки общата умора от екраните, платформите остават водещ мост към човешката близост

13 февруари 2026, 13:32
Онлайн запознанства в България: Как AI променя търсенето на човешка близост и сигурността
Източник: The Voice Cast

В ерата на изкуствения интелект и масовата дигитализация, онлайн запознанствата в България отдавна са надскочили етапа на простото „суайпване“. Те са се превърнали в сложна екосистема, в която технологиите и човешката психология се преплитат по неочаквани начини.

В новия епизод на The Voice Cast, Михаела Славова от Rakuten Viber разгръща темата за това как се променят правилата на играта и защо, въпреки общата умора от екраните, платформите остават водещ мост към човешката близост.

Един от най-големите митове е, че онлайн пространството е само за повърхностни срещи. Реалността през 2026 година обаче показва, че именно предварителният чат служи като жизненоважен филтър срещу фалшивите профили и манипулациите с AI инструменти. В този контекст дигиталната комуникация не е просто губене на време, а необходимост за изграждане на доверие. Парадоксът на избора, пред който сме изправени заради огромното предлагане в приложенията, често затруднява дългосрочното обвързване, тъй като илюзията за „следващия по-добър профил“ пречи на оценяването на реалния човек отсреща. Първото впечатление често е проекция на нашите собствени идеали, но именно тук идва ролята на дигиталната хигиена и способността ни да разпознаваме „червените флагове“.

Сигурността се очертава като абсолютен приоритет, особено за жените. Данните показват, че близо една трета от дамите биха се доверили на приложение само при гарантирана защита на данните и личните им граници. Това не е просто страх от физическа среща, а нужда от предпазване на идентичността в свят, в който анонимността често се използва като щит за неискрено поведение. Михаела Славова подчертава, че балансът между правото на личен живот и нуждата от прозрачност е ключът към здравословното общуване онлайн. Въпреки сложните алгоритми, се оказва, че най-високо ценено остава простото и човешко „Здравей“, което показва истинско отношение в морето от автоматизирани съобщения.

Преходът от чата към реалния свят е най-деликатният момент във всяка дигитална връзка. Намирането на правилния момент за среща на живо изисква усет за динамиката на разговора, без да се губи инерцията, но и без да се прибързва. Макар общите интереси да са здрава основа, истинското предизвикателство започва след това – в умението технологиите да се използват като инструмент за поддържане на близостта, а не за прекомерен контрол или постоянно следене, което често руши доверието.

Професионалният път на Михаела, преминаващ през академичното образование в King’s College London и работата с глобални брандове, дава уникален поглед върху човешките нужди. Сравнявайки културата на срещите в мегаполис като Лондон и в София, тя отбелязва разликите в прагматизма и дигиталния етикет. Оказва се, че независимо от държавата, психологията на маркетинга и тази на любовта си приличат – и в двете сфери най-трудната задача е да се задържи вниманието на другия по естествен и смислен начин, без излишна настъпателност. В крайна сметка, успехът в онлайн запознанствата зависи от умението ни да останем автентични в една технологично контролирана среда.

Какво още разкри госта за приложенията за онлайн запознанства и какви са предимствата на Viber Dating платформата можете да чуете в епизода.

Гледайте и слушайте в YouTube, Vbox7, NovaPlay, както и в новото ни прилижение Radio On и всички стрийминг платформи. 

Източник: The Voice Cast    
Онлайн запознанства Изкуствен интелект Дигитална комуникация Човешка психология Сигурност онлайн Защита на данни Червени флагове Доверие Реални срещи Viber Dating
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Свят Преди 51 минути

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 54 минути

Двама са ранени

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Свят Преди 1 час

Предишните два, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 1 час

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 2 часа

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

Свят Преди 2 часа

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 2 часа

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 2 часа

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 2 часа

Мария Бакалова се изправя срещу маскиран Дядо Коледа в смразяващия трилър No Way Off. Снимките вече започнаха: вижте как родната звезда ще се бори за оцеляване в кървава коледна нощ, дирижирана от режисьора на „Имението Даунтън“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 2 часа

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 2 часа

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 2 часа

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 2 часа

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Свят Преди 3 часа

Историята е пълна истории на култови организации, които започват с обещания за рай, а свършват с трагедии

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Спалети забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

Gong.bg

Марио Матиканов завърши 49-и, Йохан Клаебо пише история

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg