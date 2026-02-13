Свят

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

13 февруари 2026, 12:34
„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове
Източник: iStock

У крайна е разработила безшумен, неоткриваем лазер, който може да сваля руски дронове, сякаш са „ударени от невидима мълния“ – и всичко това на малка част от цената на подобни високотехнологични оръжия, произведени в САЩ, според нов доклад, цитиран от The Post.

Киевският лазер „Sunray“, по който се работи от две години, успя да повали малък дрон от стотици метри разстояние за миг по време на първото си изпитание пред журналисти, съобщи „The Atlantic“, след като стана свидетел на прототипа лично.

„В рамките на секунди дронът започна да гори, сякаш ударен от невидима мълния, след което падна на земята в огнена дъга“, пише репортерът Саймън Шустер за зрелището.

Тестът беше първият път, в който Украйна разкри оръжието „Sunray“, наричано по-рано „Trident“ (Тризъбец), като лазерната система не излъчва нито шум, нито видима светлина.

Лазерното оръдие може лесно да бъде натоварено на пикап, а мерникът му не изглежда по-различно от телескоп на любител, според „The Atlantic“.

Полковник Вадим Сухаревски, командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, по-рано изтъкна, че „Sunray“ е способен да сваля руски летателни апарати, летящи на разстояние до 1,2 мили (около 2 км) в небето.

Докато собственото лазерно оръжие на Америка, „Helios“, струваше на американския флот 150 милиона долара за разработка, създателите на „Sunray“ твърдят, че тяхната система е струвала само няколко милиона долара.

Павло Елизаров, новоназначеният командир на силите за противовъздушна отбрана на Киев, заяви, че се очаква военните да купят „Sunray“ само за няколкостотин хиляди долара – доказателство за личния залог на украинските оръжейни компании в битката срещу руската инвазия.

„Много американски компании са движени от парите. За тях това е работа. Правят го. Плащат им“, каза Елизаров пред „The Atlantic“. „При нас е намесен друг компонент: необходимостта от оцеляване.“

Украйна бързо внедрява нови оръжия и отбранителни системи пред лицето на постоянните бомбардировки на Русия, при които Москва изстрелва стотици дронове всеки ден.

Тъй като Москва все по-често се прицелва в критичната инфраструктура на Украйна, включително енергийната ѝ мрежа, Киев заяви, че ще ускори разработването на „антидронов купол“ – система за противовъздушна отбрана, способна да неутрализира всякакви въздушни заплахи в момента на появата им.

„Антидроновият купол не е въпрос на бъдещето“, каза украинският министър на отбраната Михайло Федоров през януари. „Това е въпрос на оцеляване днес.“

Украински лазер Sunray Противовъздушна отбрана Руски дронове Антидронов купол Военни технологии Войната в Украйна Безшумно оръжие Икономично оръжие Отбранителни системи
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Холивудската актриса, която вербуваше секс-робини: Шокиращата истина за култа NXIVM

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Половин милион домакинства в тъмнина след бурята Нилс: Хаос, жертви и блокирани пътища в Южна Европа

Почина Никол Караджова

Почина Никол Караджова

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Свят Преди 11 минути

Предишните два, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 15 минути

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 46 минути

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 50 минути

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

,

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 55 минути

Действието се развива в коледната нощ и проследява историята на изтощената самотна майка Надя и нейното малко дете, които заспиват в автобуса на път към дома

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 1 час

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 1 час

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 1 час

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 1 час

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

НС даде зелена светлина за жп тунел между България и РСМ

България Преди 1 час

<p>Dronamics пуска отбранителна платформа Black Swan</p>

Dronamics пуска отбранителна платформа с дрона Black Swan

Технологии Преди 1 час

Българската компания за карго дронове сключи партньорство с Hensoldt, за разузнавателната платформа, което е и ключова стъпка в развитието на европейски технологии и платформи за отбрана, които да подсилят независимостта на региона

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово

България Преди 2 часа

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Кюстендил разкрива артистичния си дух в „Изживей България“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

Крум Зарков: Въпреки различията в БСП, има обединение по важните въпроси

България Преди 2 часа

Не "за кого", а "защо" - новото ръководство ще цели да обърне фокуса, заяви той

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

Мъж загина в катастрофа край Гоце Делчев

България Преди 2 часа

По информация на полицията микробус е катастрофирал, като се е блъснал в крайпътен стълб

,

Проучване: Нараства усещането на европейците за заплаха

Свят Преди 2 часа

По-голямата част от гражданите на ЕС биха искали повече общи усилия в областта на отбраната и са на мнение, че инвестициите в това отношение са важни

Всичко от днес

От мрежата

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Хейли Бийбър надскочи „naked“ тренда с най-смелата си визия досега

Edna.bg

Националният отбор по бокс за жени навлезе в решителен етап на подготовка

Gong.bg

Созопол посреща лятна академия по художествена гимнастика

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg