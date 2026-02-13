„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

У крайна е разработила безшумен, неоткриваем лазер, който може да сваля руски дронове, сякаш са „ударени от невидима мълния“ – и всичко това на малка част от цената на подобни високотехнологични оръжия, произведени в САЩ, според нов доклад, цитиран от The Post.

Киевският лазер „Sunray“, по който се работи от две години, успя да повали малък дрон от стотици метри разстояние за миг по време на първото си изпитание пред журналисти, съобщи „The Atlantic“, след като стана свидетел на прототипа лично.

„В рамките на секунди дронът започна да гори, сякаш ударен от невидима мълния, след което падна на земята в огнена дъга“, пише репортерът Саймън Шустер за зрелището.

Тестът беше първият път, в който Украйна разкри оръжието „Sunray“, наричано по-рано „Trident“ (Тризъбец), като лазерната система не излъчва нито шум, нито видима светлина.

Лазерното оръдие може лесно да бъде натоварено на пикап, а мерникът му не изглежда по-различно от телескоп на любител, според „The Atlantic“.

Полковник Вадим Сухаревски, командир на Силите за безпилотни системи на Украйна, по-рано изтъкна, че „Sunray“ е способен да сваля руски летателни апарати, летящи на разстояние до 1,2 мили (около 2 км) в небето.

Докато собственото лазерно оръжие на Америка, „Helios“, струваше на американския флот 150 милиона долара за разработка, създателите на „Sunray“ твърдят, че тяхната система е струвала само няколко милиона долара.

Павло Елизаров, новоназначеният командир на силите за противовъздушна отбрана на Киев, заяви, че се очаква военните да купят „Sunray“ само за няколкостотин хиляди долара – доказателство за личния залог на украинските оръжейни компании в битката срещу руската инвазия.

„Много американски компании са движени от парите. За тях това е работа. Правят го. Плащат им“, каза Елизаров пред „The Atlantic“. „При нас е намесен друг компонент: необходимостта от оцеляване.“

Украйна бързо внедрява нови оръжия и отбранителни системи пред лицето на постоянните бомбардировки на Русия, при които Москва изстрелва стотици дронове всеки ден.

Тъй като Москва все по-често се прицелва в критичната инфраструктура на Украйна, включително енергийната ѝ мрежа, Киев заяви, че ще ускори разработването на „антидронов купол“ – система за противовъздушна отбрана, способна да неутрализира всякакви въздушни заплахи в момента на появата им.

„Антидроновият купол не е въпрос на бъдещето“, каза украинският министър на отбраната Михайло Федоров през януари. „Това е въпрос на оцеляване днес.“