Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

13 февруари 2026, 12:36
Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем
Източник: Getty Images

Д жеймс Ван дер Бийк е бил диагностициран с рак на дебелото черво на 46-годишна възраст. Случаят му отново насочи вниманието към тревожната тенденция за нарастващ брой заболели млади хора.

Почина звездата от „Доусънс Крийк“ Джеймс Ван дер Бийк

Актьорът почина в сряда, 11 февруари, на 48 години, след две години и половина борба с болестта.

„Нашият любим Джеймс Дейвид Ван дер Бийк почина спокойно тази сутрин", обяви съпругата му Кимбърли Ван дер Бийк в Instagram. „Той посрещна последните си дни със смелост, вяра и благодат."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актьорът от сериала "Доусънс Крийк" е бил на 46 години по време на поставянето на диагнозата – факт, който подчертава обезпокоителното увеличение на случаите на рак на дебелото черво сред по-младите хора. През 2016 г. Чадуик Боузман е диагностициран с рак на дебелото черво в трети стадий, когато навършва 40 години. Той почина през 2020 г. на 43-годишна възраст.

Ракът на дебелото черво, известен още като колоректален рак, е третият най-често срещан вид рак в света след рака на белия дроб и рака на гърдата.

Въпреки че общите нива на заболеваемост от рак на дебелото черво са намалели през последното десетилетие, при хората под 50-годишна възраст те се увеличават с около 2% годишно. Според Американското дружество за борба с рака, последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години, пише PEOPLE.

Стомашно-чревният онколог д-р Апарна Парих, която ръководи Центъра за колоректален рак при млади хора в Онкологичния институт „Масачузетс Дженерал Бригъм“, каза, че през последните няколко десетилетия се наблюдава „ясна епидемиологична промяна“.

„Със сигурност няма само едно нещо, което да е причината за тази честота. Смятаме, че е многофакторно“, казва тя. „Така че излагането на околната среда, промените в диетата ни, повече преработени храни, промените в чревния микробиом, противоречията около излагането на микропластмаси. И очевидно всички неща, които знаем от години: затлъстяване, преработени меса, прекомерна консумация на алкохол.“

„Но това, което наистина е озадачаващо, е, че повечето пациенти, които преглеждаме, не са с наднормено тегло“, продължава тя. „Те са млади, здрави, активни, което според мен ни кара да се замислим какво в нашата среда движи това. И мисля, че за съжаление Джеймс е идеалният пример за това.“

Парих и други здравни експерти са единодушни, че са необходими допълнителни изследвания, за да се разбере защо все повече млади хора развиват рак на дебелото черво на по-ранна възраст.

„Голяма част от работата, която се извършва в световен мащаб, е насочена към разбирането на всички фактори, на които хората са изложени през целия си живот и които могат да ги доведат до по-хронично възпалително състояние“, обяснява тя. „Защото знаем, че възпалението като цяло подпомага потенциалното развитие на колоректален рак.“

Експертите подчертават, че наред с нуждата от повече научни изследвания, тревожните статистики налагат засилен фокус върху скрининга и ранното откриване.

Американското дружество за борба с рака препоръчва всички възрастни над 45 години да се подлагат на редовни профилактични прегледи за рак на дебелото черво – чрез изследване на изпражненията или колоноскопия. Организацията също така настоятелно призовава хората със симптоми като промяна в изхожданията, засилена диария, ректално кървене, тъмни изпражнения, неочаквана загуба на тегло, коремни спазми и силна умора да потърсят лекарска помощ.

Парих посочва, че е изключително важно хората да знаят дали имат фамилна обремененост с рак на дебелото черво или полипи с висок риск. Всеки, който попада в рискова група, може да започне скрининг в по-ранна възраст, допълва тя. Според нея е необходимо и повече образование относно т.нар. „червени флагове“, включително сред здравните специалисти.

Джеймс Ван Дер Бик: Един живот в кадри - от идола на 90-те до последната битка
13 снимки
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик

„Например анемията при жени с менструация често се отдава единствено на цикъла. Но трябва сериозно да се обръща внимание на необяснима анемия“, казва тя. „Ако има кръв в изпражненията, виждаме пациенти, на които е казано, че просто имат хемороиди. Много от тези хора имат симптоми, които продължават с месеци, дори година. Наистина призоваваме хората да обръщат внимание на телата си и да се вслушват в сигналите, които получават.“

„По-добре е към всеки от тези симптоми да се подхожда с повишено внимание, защото младите и привидно здрави хора могат дълго време да компенсират, а симптомите да бъдат пренебрегвани“, добавя Парих. „Затова са необходими много повече обучение и информираност – както сред пациентите, така и сред лекарите от първичната медицинска помощ.“

Превантивните скринингови прегледи остават от ключово значение, тъй като симптомите на рак на дебелото черво често се появяват едва когато заболяването вече е напреднало. Шансовете за успешно лечение са значително по-високи, когато ракът бъде открит и лекуван рано, преди да се разпространи извън дебелото черво или ректума.

