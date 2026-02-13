Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Русия съобщи, че нов кръг от разговори с участието на представители на САЩ и Украйна, насочени към постигане на край на продължаващата вече четири години война, ще се състои следващата седмица.

Предишните два кръга от преговори с посредничеството на Вашингтон, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив. Москва и Киев останаха на диаметрално противоположни позиции по ключовия въпрос за контрола върху териториите.

„Има договореност срещата действително да се състои следващата седмица. Ще ви информираме за мястото и датите“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за прекратяване на конфликта, започнал след като Русия предприе пълномащабна военна офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г.

Москва продължава да поставя условия за мащабни териториални и политически отстъпки от страна на Киев, които украинските власти определят като равносилни на капитулация. Русия настоява Украйна да се изтегли от източната Донецка област, около една пета от която все още се контролира от украинските сили.

От своя страна Киев отхвърля всякакво едностранно изтегляне и настоява за твърди гаранции за сигурност от страна на Запада, които да възпрат Русия от нова офанзива след евентуално прекратяване на огъня.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано тази седмица, че е приел американско предложение за провеждане на нов кръг от преговори в Маями.

В рамките на конфликта, определян като най-кървавия в Европа след Втората световна война, са загинали стотици хиляди военнослужещи и десетки хиляди цивилни. Русия в момента контролира около една пета от територията на Украйна, включително Крим, анексиран през 2014 г., както и части от източните региони, завзети от подкрепяни от Москва сепаратисти още преди началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.