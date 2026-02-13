Свят

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Предишните два, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив

13 февруари 2026, 13:06
Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица
Източник: iStock Photos/Getty Images

 

Русия съобщи, че нов кръг от разговори с участието на представители на САЩ и Украйна, насочени към постигане на край на продължаващата вече четири години война, ще се състои следващата седмица.

Предишните два кръга от преговори с посредничеството на Вашингтон, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив. Москва и Киев останаха на диаметрално противоположни позиции по ключовия въпрос за контрола върху териториите.

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

„Има договореност срещата действително да се състои следващата седмица. Ще ви информираме за мястото и датите“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за прекратяване на конфликта, започнал след като Русия предприе пълномащабна военна офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г.

Преговорите между Украйна, Русия и САЩ ще продължат през следващите седмици

Москва продължава да поставя условия за мащабни териториални и политически отстъпки от страна на Киев, които украинските власти определят като равносилни на капитулация. Русия настоява Украйна да се изтегли от източната Донецка област, около една пета от която все още се контролира от украинските сили.

От своя страна Киев отхвърля всякакво едностранно изтегляне и настоява за твърди гаранции за сигурност от страна на Запада, които да възпрат Русия от нова офанзива след евентуално прекратяване на огъня.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано тази седмица, че е приел американско предложение за провеждане на нов кръг от преговори в Маями.

Украйна, Русия и САЩ преговарят в Абу Даби за прекратяване на войната

В рамките на конфликта, определян като най-кървавия в Европа след Втората световна война, са загинали стотици хиляди военнослужещи и десетки хиляди цивилни. Русия в момента контролира около една пета от територията на Украйна, включително Крим, анексиран през 2014 г., както и части от източните региони, завзети от подкрепяни от Москва сепаратисти още преди началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Източник: БГНЕС    
русия украйна преговори
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

Време е за бонуси в Mercedes, но служителите няма да са доволни

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Разкриха причината за смъртта на жена, открита във фризера на магазин

Свят Преди 51 минути

Трагична развръзка в Маями: Лекарка и майка на две деца загина от хипотермия, след като сама влезе във фризер на магазин. Докато полицията изключва престъпление, семейството съди търговската верига за 50 млн. долара заради фатална небрежност

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 54 минути

Двама са ранени

МВнР се обяви против провеждане на "Луковмарш" в София

МВнР се обяви против провеждане на "Луковмарш" в София

България Преди 1 час

От ведомството призовават отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Любопитно Преди 1 час

Ким Джу Е през последните месеци все по-често се появява публично редом до баща си

Петък 13-и носи късмет на 4 зодии: Проверете дали сте сред тях

Петък 13-и носи късмет на 4 зодии: Проверете дали сте сред тях

Любопитно Преди 1 час

На този ден Сатурн навлиза в Овен, откривайки период на заслужен успех

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 1 час

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 2 часа

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 2 часа

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 2 часа

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 2 часа

Мария Бакалова се изправя срещу маскиран Дядо Коледа в смразяващия трилър No Way Off. Снимките вече започнаха: вижте как родната звезда ще се бори за оцеляване в кървава коледна нощ, дирижирана от режисьора на „Имението Даунтън“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 2 часа

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 2 часа

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 2 часа

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 2 часа

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Спалети забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

Gong.bg

Марио Матиканов завърши 49-и, Йохан Клаебо пише история

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg