Любопитно

Петък 13-и носи късмет на 4 зодии: Проверете дали сте сред тях

На този ден Сатурн навлиза в Овен, откривайки период на заслужен успех

13 февруари 2026, 13:13
Петък 13-и носи късмет на 4 зодии: Проверете дали сте сред тях
Източник: istock

П етък, 13 февруари, бележи началото на нов етап в живота за много зодиакални знаци. На този ден Сатурн навлиза в Овен, откривайки период на заслужен успех.

Ето кои знаци ще бъдат най-големите късметлии:

Водолей
Мислите ви стават по-дълбоки и зрели. Вселената ще ви подскаже кои вярвания спират растежа ви. Важен разговор или идея ще повлияе на плановете ви.

Козирог
Въпросите за дома и комфорта излизат на преден план. Ще започнете да изграждате пространство, където сигурността означава не само ред, но и емоционална подкрепа. Денят е благоприятен за укрепване на семейните връзки.

Стрелец
Петък ще ви научи да приемате талантите и страстите си по-сериозно. Това, което ви носи радост, може да се превърне в печеливш проект. Ключът е да започнете да действате и да не пилеете енергията си.

Скорпион
Животът придобива стабилност. Време е да се съсредоточите върху здравето, рутината и баланса. Дисциплината ще работи във ваша полза за вътрешна сила и благополучие.

Дева
13 февруари ще ви покаже, че уязвимостта не е слабост, а честност пред самите себе си. Ставате по-издръжливи и спокойни вътрешно. Денят е благоприятен за дълбоки разговори и вътрешни откровения.

Лъв
Ще почувствате нужда от по-дълбок смисъл и нови хоризонти. Време е да научите нещо ново или да промените посоката си. Вътрешният ви стремеж ще се върне, позволявайки ви да покорявате нови върхове.

Телец
Старите вътрешни блокове вече няма да пречат на прогреса ви. Това, което някога е причинявало болка, може да се превърне в опит и сила. Ключът е да направите спокойствието свой приоритет и всичко ще се получи.

Овен
Започва нов личен цикъл. Вече не изпитвате нужда да доказвате силата си – тя е очевидна. Денят носи вътрешна увереност и усещане, че сте готови да действате мъдро и стратегически.

Знаците, които ще имат най-голям късмет на петък 13-и - вижте ги в нашата галерия!

Фатален петък или златен шанс? 4 зодии ще получат истинска благословия на 13-и
8 снимки
риби
Риби
рак
рак зодия зодиакален знак
Източник: rbc    
Зодии Хороскоп Късмет Сатурн в Овен Нов етап Петък 13 февруари Личностно развитие Семейни връзки Здраве и баланс Успех
Последвайте ни
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Майка милионерка лиши сина си от наследство, след като изневерил на жена си

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Евростат: България е трета по икономически растеж в еврозоната

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Ник Джонас разкри най-големия си страх от сватбата: Не е това, което си мислите

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

pariteni.bg
Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 1 ден
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свлачище край Рим затрупа жилищна сграда, има загинал

Свят Преди 54 минути

Двама са ранени

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

Желязков и „Шварц Групе“ обсъдиха инвестиции в изкуствен интелект и киберсигурност

България Преди 1 час

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Ким Чен Ун подготвя 13-годишната си дъщеря за наследник на властта

Любопитно Преди 1 час

Ким Джу Е през последните месеци все по-често се появява публично редом до баща си

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Кремъл: Нов кръг от преговори за Украйна ще се проведе следващата седмица

Свят Преди 1 час

Предишните два, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив

Джаред Кушнер

Шпионски скандал в САЩ: Зетят на Тръмп изплува в таен запис за Иран, обвиняват шефката на разузнаването в прикриване

Свят Преди 1 час

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 1 час

Той е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с трима други

,

Софи Адено ще стане втората французойка, летяла в Космоса

Любопитно Преди 2 часа

Стартът на космическия кораб "Дракон" се очаква да бъде даден днес от Кейп Канаверал, след като беше отложен с два дни заради лоши метеорологични условия

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Ракът на дебелото черво: Защо засяга все по-млади хора и какво трябва да знаем

Свят Преди 2 часа

Последните данни показват, че един на всеки петима души, диагностицирани с рак на дебелото черво, вече е под 55 години

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

„Невидима мълния“: Украйна представи революционния лазер „Sunray“, който може безшумно да поразява руски дронове

Свят Преди 2 часа

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

Волтова дъга порази двама работници в Пловдивско

България Преди 2 часа

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

Шокиращо: Читалище в Пловдивско трябва да плати над 3500 евро такса смет

България Преди 2 часа

Сградата му е оценена на близо 188 000 евро

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Мария Бакалова започна снимки на нов трилър в Северна Ирландия

Любопитно Преди 2 часа

Мария Бакалова се изправя срещу маскиран Дядо Коледа в смразяващия трилър No Way Off. Снимките вече започнаха: вижте как родната звезда ще се бори за оцеляване в кървава коледна нощ, дирижирана от режисьора на „Имението Даунтън“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

ПП публикува петиция с призив за международно разследване по случая „Петрохан“

България Преди 2 часа

В документа се твърди, че трагедията е свързана с „операция за прикриване на истината“

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Без обвинения за бащата, убил детето си заради Тръмп: Експерти сочат консервативния Тексас

Свят Преди 2 часа

Крис Харисън, който е бил под въздействието на алкохол (вино) и твърди, че неговият пистолет „Глок“ 9 мм е произвел случаен изстрел, убивайки 23-годишната му дъщеря Луси

<p>Ритуални одежди, огън и трупове в кръг: Кошмарът, който шокира света в края на XX век</p>

Орденът на Слънчевия храм: Култът, който доведе до масови самоубийства в Европа и Канада

Свят Преди 2 часа

В средата на 90-те години Европа и Канада са разтърсени от поредица от мистериозни пожари, ритуални сцени и десетки тела, открити в подредени кръгове, облечени в церемониални одежди

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро

България Преди 2 часа

Открити са близо 4 килограма марихуана и около 1 килограм кокаин

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Изграждат бази за борба с градушките в Плевенско

sinoptik.bg
1

Рядка птица се появи в Североизточна България

sinoptik.bg

Ваня Щерева отиде в Лондон заради млад музикант, Галя от “Каризма” я изненада

Edna.bg

Edna усмивка, която озарява сутрините: Гала отпразнува рождения си ден в ефир

Edna.bg

Спалети забърка скандал, целуна репортерка на живо в ефир

Gong.bg

Марио Матиканов завърши 49-и, Йохан Клаебо пише история

Gong.bg

Сблъсъци в НС заради случая „Петрохан“: Прокуратурата изпрати материалите от разследването, партиите се обвиниха взаимно

Nova.bg

Шефът на КПК Антон Славчев подаде оставка, депутатите я приеха

Nova.bg