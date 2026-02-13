Съдът пусна под парична гаранция от 5 000 евро бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

С ъдът отмени домашния арест на бившия заместник-кмет на Столична община Никола Барбутов и му наложи парична гаранция от 5 000 евро.

Барбутов е подсъдим за участие в престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления, заедно с други трима - Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова – бивш зам.-кмет на район „Люлин“.

Съдът остави в ареста Никола Барбутов и Петър Рафаилов

Днес трябваше да започне разпоредителното заседание, но беше отложено и насрочено за 25 март.

Причината е, че адвокатът на Соня Клисурска не е получила книжата в законоустановения срок, за да има време да се запознае с тях и направи своите забележки.

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Страните нямаха против делото да тръгне днес, но съдия Петя Крънчева определи да спази изцяло нормата на закона.