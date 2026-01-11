Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун - Ким Йо-чен, призова Южна Корея да разследва скорошния инцидент с южнокорейски дрон, навлязъл във въздушното пространство на КНДР, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление, разпространено днес от държавната новинарска агенция на Пхенян - КЦТА.

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации. Същевременно тя предупреди, че всяка провокация от страна на Южна Корея ще доведе до ужасни ситуации.

Why is Kim Jong-un's sister demanding answers from South Korea about drone incursions? In a bold statement, Kim Yo-jong, sister of North Korean leader Kim Jong-un, has

called for South Korea to clarify recent drone incursions, asserting they

violated... https://t.co/SfHdXrV4Co pic.twitter.com/UpLtuhPbRE — NationPress (@np_nationpress) January 11, 2026

По-рано този месец дронове са политали от Южна Корея към Северна Корея, последвайки подобни навлизания през септември, обявиха вчера военните в Пхенян.

Бързо след това Сеул отговори с позицията, че въпросните безпилотни летателни апарати не са били управлявани от южнокорейските въоръжени сили.

"Ясен е просто фактът, че дронът от Южна Корея наруши въздушното пространство на нашата страна", каза влиятелната сестра на Ким Чен-ун.

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

"Няма значение кой стои зад това и дали е дело на някаква гражданска организация или на отделен човек. Властите, отговорни за националната сигурност, не могат по никакъв начин да избягат от отговорност", добави тя.

Южнокорейската служба за национална сигурност каза на свой ред днес, че бързо ще направи публично достояние резултатите от своето разследване, потвърждавайки позицията на правителството, че няма никакво намерение да провокира Северна Корея.