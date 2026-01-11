Свят

Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации

11 януари 2026, 09:25
Сестрата на Ким Чен-ун призова Южна Корея да разследва инцидент с дрон
Източник: БТА

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун - Ким Йо-чен,  призова Южна Корея да разследва скорошния инцидент с южнокорейски дрон, навлязъл във въздушното пространство на КНДР, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление, разпространено днес от държавната новинарска агенция на Пхенян - КЦТА.

Тя каза, че оценява "мъдрото решение" на Сеул да обяви публично, че няма намерение за провокации. Същевременно тя предупреди, че всяка провокация от страна на Южна Корея ще доведе до ужасни ситуации.

По-рано този месец дронове са политали от Южна Корея към Северна Корея, последвайки подобни навлизания през септември, обявиха вчера военните в Пхенян. 

Бързо след това Сеул отговори с позицията, че въпросните безпилотни летателни апарати не са били управлявани от южнокорейските въоръжени сили.

"Ясен е просто фактът, че дронът от Южна Корея наруши въздушното пространство на нашата страна", каза влиятелната сестра на Ким Чен-ун.

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

"Няма значение кой стои зад това и дали е дело на някаква гражданска организация или на отделен човек. Властите, отговорни за националната сигурност, не могат по никакъв начин да избягат от отговорност", добави тя.

Южнокорейската служба за национална сигурност каза на свой ред днес, че бързо ще направи публично достояние резултатите от своето разследване, потвърждавайки позицията на правителството, че няма никакво намерение да провокира Северна Корея.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Ким Йочен Северна Корея Южна Корея инцидент с дрон въздушно пространство разследване провокация отношения Северна-Южна Корея национална сигурност КЦТА
Последвайте ни

По темата

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Проф. Кюркчиев: Имуностимуланти без нужда могат да предизвикат автоимунни реакции

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

Смъртоносен полет: Популярен певец загина при катастрофа на частен самолет

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

166 снегорина в готовност: Каква е обстановката в София

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Броят на жертвите при протестите в Иран расте

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 12 часа
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 11 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 11 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 11 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Хаос след "Горети": Хиляди без ток, риск от спиране на влакове

Свят Преди 1 час

В същото време държавните железници предупредиха, че е възможно преустановяване на движението на влакове

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Украинското правителство разширява усилията за стратегическа инфраструктура

Свят Преди 1 час

Правителството работи систематично и последователно по този въпрос, отбеляза Свириденко

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

СДС напуснаха Алепо след споразумение за прекратяване на огъня

Свят Преди 2 часа

Лидерът на СДС каза, че е постигната договореност за прекратяване на огъня с правителствените сили и за пълната евакуация на поставените под обсада мирни жители

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

САЩ нанесоха удари по "Ислямска държава" в Сирия

Свят Преди 2 часа

В атаките са участвали и изтребители на военновъздушните сили на Йордания

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

САЩ призоваха гражданите си във Венецуела "да напуснат страната незабавно"

Свят Преди 2 часа

"Имаме информация, че въоръжени местни милиции, известни като "колективос", изграждат барикади по пътищата"

Украинско нападение с дронове рани четирима във Воронеж

Украинско нападение с дронове рани четирима във Воронеж

Свят Преди 2 часа

Поразени са сграда на службата за спешна помощ, седем жилищни блока и шест къщи

Мозъците ни са развили мощни механизми за защита на теглото ни

Мозъците ни са развили мощни механизми за защита на теглото ни

Любопитно Преди 2 часа

В продължение на десетилетия ни казваха, че отслабването е въпрос на воля: яжте по-малко, движете се повече

<p>Дясното ухо &bdquo;гори&ldquo; - хвалят ви, дясното - критикуват ви</p>

Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци

Любопитно Преди 2 часа

Хората вярват в различни знаци от древни времена

Космически апокалипсис: Слънчева буря може да срине сателитите ни до 3 дни

Космически апокалипсис: Слънчева буря може да срине сателитите ни до 3 дни

Любопитно Преди 2 часа

Ежедневието ни зависи от множество спътници, поддържайки телефоните ни свързани, GPS-а ни насочващ се и стрийминга на интернет

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Изгубените мускули могат да ви отнемат независимостта – как да ги спасите с 1 тренировка седмично

Любопитно Преди 2 часа

Физическата активност, по-специално силовите тренировки, е ключова за поддържането и увеличаването на мускулната маса и сила

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Това са рисковете за световната икономика през 2026 г.

Свят Преди 2 часа

Очаква се световният растеж от 3,2 процента през 2025 година да спадне до 2,9 през 2026-а

Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

Празничният хаос приключи: Ето как да възстановите ритъма си

Любопитно Преди 2 часа

След празниците сънят става по-рядък, денят започва по-изморително и умората настъпва по-рано

Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

Снеговалежите продължават: Опасност от поледици и виелици в части от България

България Преди 2 часа

Минималните температури ще са между минус 6° и минус 1°

Тръмп изрази готовност да подкрепи протестиращите в Иран

Тръмп изрази готовност да подкрепи протестиращите в Иран

Свят Преди 10 часа

"Иран гледа към СВОБОДАТА, може би както никога досега. САЩ са готови да помогнат!!!", написа Тръмп в социалните мрежи

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Доналд Тръмп подписа указ за защита на венецуелските активи

Свят Преди 12 часа

Целта е те да бъдат предпазени от евентуални съдебни решения или искове на длъжници

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Джиджи Хадид изненада с черна коса (СНИМКИ)

Любопитно Преди 12 часа

Джиджи Хадид изненада феновете, като замени характерната си руса коса с черен боб, предизвиквайки възторжени реакции и сравнения със сестра си Бела

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg

Повече от майка на супермодели: Как Йоланда Хадид превърна трудностите в сила

Edna.bg

Три хубави български имена празнуват имен ден днес. Ето кои са те...

Edna.bg

Докога ще разпъваме на кръст най-добрия си тенисист?

Gong.bg

Станимир Стоилов е отхвърлил космическа оферта от руски гранд

Gong.bg

Шефът на НАП: Целта ни не е да пълним бюджета с глоби, а да спрем спекулата

Nova.bg

Българското евро обикаля Европа – от Мадарския конник до цитат на Веселин Маринов

Nova.bg