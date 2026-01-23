Със зимно палто в женска спа зона: Ким Чен-ун на инспекция

Л идерът на Северна Корея Ким Чен-ун беше заснет да се усмихва широко, докато наднича към басейн в женска зона в спа комплекс, показват странни нови снимки.

Върховният лидер се появи вчера следобед на официалното откриване на Работническия център за отдих Онпо в провинция Северен Хамгьонг – наскоро отворен отново курорт, който преди е бил описван като „севернокорейския Бенидорм“.

След церемонията по прерязване на лентата Ким запази дебелото си зимно палто за всички снимки, дори когато беше вътре в топлата спа сграда, но изглеждаше въодушевен от това, което вижда.

Kim Jong-un opened a renovated hot spring resort in northeastern North Korea. pic.twitter.com/TrlECv1GM3 — Clash Report (@clashreport) January 22, 2026

Спа комплексът с горещи минерални извори беше изцяло обновен, след като през 2018 г. беше подложен на остра критика от страна на Ким Чен-ун, който тогава го посочи заради лошо управление и „окаяни“ условия.

Говорейки на церемонията по откриването вчера, той каза: „Всеки сектор е подреден практично и хармонично, като всички архитектурни елементи са проектирани така, че да се вписват в заобикалящата природна среда.

Спомням си, когато посетих това място преди няколко години… и остро разкритикувах некултурните и нехигиенични управленски практики... Да видя този ваканционен лагер, сега преизграден като отлична база за отдих за народа, ме изпълва с гордост, че сме изпълнили още една значима задача“.

North Korean leader Kim Jong Un revisits a workers’ holiday resort he once publicly criticized, this time praising its remodeling and touring the facilities in person, state-run television KRT reports. pic.twitter.com/hlapbS6pO8 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 23, 202

По време на инспекция на обекта през 2018 г. Ким Чен-ун остро критикува дейността, като заяви, че мястото е „по-лошо от аквариум“ и „наистина окаяно“. След последното си посещение той нареди на ръководството на курорта да се подготви за откриване, като даде указания обектът да бъде напълно отворен през следващия месец.

Спа почивки се предлагат на представители на управляващата класа в Северна Корея, както и на чуждестранни туристи от Китай и санкционираната Русия, като цените варират между 1000 долара (743 паунда) и 1350 долара (1000 паунда) за едноседмичен тур, без включени самолетни билети.