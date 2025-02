Кейт Мидълтън отбелязва Световния ден за борба с рака със снимка, направена от принц Луи

К ейт Мидълтън отбеляза Световния ден за борба с рака с малко помощ от принц Луи.

43-годишната принцеса на Уелс сподели пост в профила си в Instagram с нова снимка, която е направена от 6-годишния ѝ син.

На снимката Мидълтън - която е в ремисия от битката си с рака - стои в гората и се усмихва с вдигнати ръце. Тя носи зелено яке с подходяща шапка.

„Не забравяйте да се грижите за всичко, което се намира отвъд болестта“, гласи надписът на Мидълтън, последван от хаштаг: #WorldCancerDay.

Постът на Мидълтън включва втора снимка, близък план на клони на папрат, с думите „Не забравяйте да се грижите за всичко, което лежи отвъд болестта“, написани с бял текст.

Според People принц Луи е направил снимката на Мидълтън на открито в Уиндзор. Снимката на клоните също е направена в Уиндзор, но от Кейт, съобщава изданието.

Принцесата на Уелс разкрива пред света диагнозата си рак през март 2024 г., два месеца след като претърпява „голяма коремна операция“ в лондонска клиника.

Бъдещата кралица в повечето случаи оставаше извън светлините на прожекторите, докато се подлагаше на химиотерапия.

Тя направи редки публични изяви на церемонията Trooping the Colour през юни 2024 г. и на мъжкия финал на Уимбълдън през юли 2024 г.

Kate Middleton marks World Cancer Day with inspiring photo taken by Prince Louis, 6 https://t.co/cWPiZGCn1X pic.twitter.com/RihO9uLS1V