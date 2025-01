Кейт Мидълтън посети детски хоспис, стана негов патрон (СНИМКИ)

П ринцесата на Уелс бавно и стабилно се завръща към кралските си задължения, посещавайки детски хоспис, на който стана патрон.

Кейт Мидълтън пристигна в Tŷ Hafan тази сутрин, след като „гордо“ обяви новия си патронаж.

И не е случайно, че принцесата е избрала Южен Уелс за два самостоятелни ангажимента, като се има предвид титлата ѝ и любовта ѝ към страната и нейните хора, съобщиха източници.

Денят е замислен така, че да покаже работата на „организации с дългогодишна история, в основата на които стои общността“.

The Princess of Wales speaking to families and patients at her new patronage, Ty Hafan children's hospice, this morning

Посещенията на принцесата ще бъдат насочени към популяризиране на благосъстоянието на децата и семействата, както и към отбелязване на високите постижения в уелското текстилно производство - и двете теми са близки до сърцето ѝ.

Източник заяви пред „Мейл“: „Когато стана принцеса на Уелс, тя и съпругът ѝ обещаха да празнуват и да служат на динамичната нация, каквато е Уелс днес.

Смятам, че принцесата избра да посети Уелс за втория си самостоятелен ангажимент през 2025 г., което е сигнал за значението, което тя отдава на Уелс, и за любовта, която изпитва към нацията и нейния народ.“

Катрин започва деня с трогателно посещение на Tŷ Hafan, детски хоспис със седалище в Съли, близо до Кардиф, който подкрепя семействата, за да гарантира, че децата им, които имат тежки диагнози, ще имат пълноценен живот в оставащите им дни.

Tŷ Hafan е първият детски хоспис в Уелс, открит през 1999 г., който предоставя безплатни грижи и подкрепа както в самия хоспис, така и в домовете.

Амбицията на благотворителната организация е никое семейство да не преживява само краткия живот на детето си, като персоналът „върви редом“ с всяко семейство, което се нуждае от подкрепа - през живота, смъртта и след това.

Цялостната грижа, нещо, което изключително много интересува Катрин, е огромна част от етиката на организацията, като се фокусира върху физическите, емоционалните, социалните и духовните нужди на децата, за които се грижи.

По повод на пристигането ѝ дворецът Кенсингтън обяви, че днес принцесата е станала и патрон на детския хоспис Tŷ Hafan, следвайки стъпките на крал Чарлз III.

The Princess of Wales during a visit to Tŷ Hafan, a children's hospice based in Sully, near Cardiff, which supports families in Wales

Ирфон Рийс, главен изпълнителен директор на Tŷ Hafan, което в превод от уелски означава „Къща на убежището“, заяви: „За нас е голяма чест, че Нейно Кралско Височество Принцесата на Уелс стана патрон на Tŷ Hafan и за нас беше изключително удоволствие да посрещнем Нейно Кралско Височество в нашия хоспис за първи път днес.

Като наш патрон Нейно кралско височество ще бъде вдъхновение за децата с животосъкращаващи заболявания и техните семейства, за нашия всеотдаен персонал и доброволци, както и за всички, които така щедро ни подкрепят.

„Никой родител не си представя, че животът на детето му ще бъде кратък. За съжаление това е реалността, с която се сблъскват хиляди семейства в Уелс. Не можем да спрем това, но заедно можем да направим така, че никой да не живее сам в краткия живот на детето си.“

Като принц на Уелс крал Чарлз е патрон на Tŷ Hafan от 2001 г.

Днешното посещение на принцесата в Южен Уелс е първото, което тя прави сама, откакто се лекува и възстановява. Последните ѝ ангажименти там бяха със съпруга ѝ през октомври 2023 г.

Въпреки че седмицата беше сравнително натоварена за принцесата - с церемонията в Деня в памет на жертвите на Холокоста в понеделник, последвана от двата ангажимента в Уелс днес - източници, близки до принцесата, искат да подчертаят, че това остава част от постепенното, поетапно завръщане към работа.

NEW: The Princess of Wales is following in the footsteps of The King and Diana, Princess of Wales, by becoming Patron of @tyhafan Children's Hospice - marking her first visit to Wales since undergoing cancer treatment.



FULL STORY: https://t.co/JlapeoZlAS pic.twitter.com/qjapXc7xTI