Принц Уилям и Кейт Мидълтън се срещнаха с оцелели от Холокоста (СНИМКИ)

П ринц Уилям и Кейт Мидълтън присъстваха на церемония в памет на Деня на Холокоста в Лондон в понеделник.

Двойката отдаде почит на церемонията заедно с религиозни и граждански лидери и оцелели от Холокоста.

Prince William and Princess Catherine met Holocaust survivors in London on the 80th anniversary of the liberation of the Auschwitz-Birkenau concentration camp ⬇️ https://t.co/a0BjG0F8Pa pic.twitter.com/b2pKg2GCnY