Кейт Мидълтън каза, че ракът ѝ е в ремисия, ето какво означава това

С лед като през март 2024 г. обяви, че е била диагностицирана с рак, Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, отново говори за болестта си – този път с добри новини. „Сега е облекчение да съм в ремисия и оставам фокусирана върху възстановяването“, обяви Мидълтън в "Екс" на 14 януари, същият ден, когато посети изненадващо болницата Royal Marsden в Лондон.

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.



My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.



We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi