Кейт Мидълтън е станала по-религиозна по време на битката си с рака

К ейт Мидълтън се е фокусирала повече върху религията по време на битката си с рака.

Според книгата на кралския биограф Робърт Хардман „Чарлз III: Новият крал. Нов двор. The Inside Story“, 42-годишната принцеса на Уелс се е „заинтересувала повече“ от вярата си, след като е била диагностицирана с рак и е преминала през химиотерапия. Кейт разкри диагнозата си през март.

Why Kate Middleton Has Become "More Interested" in Faith Amid Cancer Battle https://t.co/opgY7FTA4O