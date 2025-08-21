В помощ на доброволци и пожарникари: Социалното министерство представя нов проект

М инистърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представя нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации. Това съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са част от помощните средства, които могат да бъдат осигурени чрез проекта, който е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика.

Проектът ще бъде представен в сградата на социалното министерство от 11:00 ч. На събитието се очаква да присъстват директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България Ясен Цветков, както и доброволци, участвали в справянето с пожарите в България през последните месеци.

Преди дни доброволци от страната получиха екипировка за борба с пожарите, която е закупена с дарения от кампания на WWF-България.